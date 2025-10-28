Language
    यूपी के इस ज‍िले में 8 KM लंबे इस मार्ग का होगा चौड़ीकरण, लोगों को म‍िलेगा बड़ा फायदा

    By Surya Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 8 किलोमीटर लंबे मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना से यातायात आसान होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास होगा। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

    संवाद सूत्र, धम्मौर (सुलतानपुर)। भांई कस्बे में विधायक विनोद सिंह ने सोमवार को अमहट-भांई सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मार्ग का चौड़ीकरण होने से लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।

    क्षेत्र ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिए 1702.69 लाख रुपये स्वीकृति कराया गया है। इस सड़क की लंबाई आठ किलोमीटर है। यह सड़क बनने से क्षेत्र के व्यापारियों, किसानों तथा इस क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। कानूपुर प्रधान लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सहित कई ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया।

    इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आदित्य कुमार, एक्सईएन वंदना यादव, जेई अतुल वर्मा, भांई प्रधान राम अवध यादव,लौहर पश्चिम प्रधान राम अचल यादव मौजूद रहे।

