Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 5 करोड़ की लागत से होगा सड़क निर्माण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक आसान होगा आवागमन

    By Sanjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 5 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच को आसान बनाना है, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    पांच करोड़ में होगा कादीपुर-दोस्तपुर मार्ग की अधूरी सड़क का निर्माण।

    संवादसूत्र, कादीपुर (सुलतानपुर)। दोस्तपुर-कादीपुर मार्ग पर जगह-जगह अधूरी सड़क पूरी होगी। इससे कई जिलों के लोगों को आवागमन में आसान होगी। इसके निर्माण में पांच करोड़ का खर्च आएगा।विधायक के कड़े रुख और विभागीय लिखा पढ़ी के कारण अधूरे पड़े सड़क निर्माण के लिए धन शासन ने रिलीज कर दिया। निर्माण पूरा होने से लोग आसानी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कादीपुर दोस्तपुर मार्ग पर चलना दुबर हो गया है। सरैया बाजार की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। हल्की बरसात से ही कीचड़ और पानी लोगों की राह में बाधक बन रही थी।

    जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बरसात का पानी सड़कों पर भ्ररा रहता है, जिससे आवागमन तो प्रभावित ही होती है तो वही लोगों को समस्या भी हो रही है। गांव वालों का कहना है कि सड़क थोड़ी सी ही बरसात में डूब जाती है।

    इन जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा

    इस मार्ग के बन जाने से लोगों का जुड़ाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हो जाएगा । इसका सीधा फायदा अयोध्या से काशी जाने आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। काशी से आने वाले श्रद्धालुओं को टांटिया नगर की बजाय कादीपुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते अयोध्या पहुंचना आसान होगा।

    वहीं, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों के लोगों को अंबेडकर नगर, बस्ती गोरखपुर जाने में आसानी हो जाएगी। वहीं जलालपुर, नूरपुर, गोपालपुर, कादीपुर, सरैया, लक्ष्मणपुर सहित दर्जनों गांव के लोग लाभान्वित होंगे। क्षेत्र के लोगों ने इस कार्य के लिए विधायक राजेश गौतम का हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है।

    कादीपुर का विकास उनका लक्ष्य

    विधायक राजेश गौतम का कहना है कि कादीपुर का विकास उनका लक्ष्य है। इसके लिए वह जी जान से लगे हैं। आने वाले समय में कादीपुर में मंडी और नवोदय विद्यालय का संचालन शुरू हो जाय यह ही मेरा लक्ष्य है। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन अरुण कुमार का कहना है कि सड़क का निर्माण इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा। अपूर्ण सड़क को जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा।