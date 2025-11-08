यूपी के इस जिले में 5 करोड़ की लागत से होगा सड़क निर्माण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक आसान होगा आवागमन

संवादसूत्र, कादीपुर (सुलतानपुर)। दोस्तपुर-कादीपुर मार्ग पर जगह-जगह अधूरी सड़क पूरी होगी। इससे कई जिलों के लोगों को आवागमन में आसान होगी। इसके निर्माण में पांच करोड़ का खर्च आएगा।विधायक के कड़े रुख और विभागीय लिखा पढ़ी के कारण अधूरे पड़े सड़क निर्माण के लिए धन शासन ने रिलीज कर दिया। निर्माण पूरा होने से लोग आसानी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे।

कादीपुर दोस्तपुर मार्ग पर चलना दुबर हो गया है। सरैया बाजार की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। हल्की बरसात से ही कीचड़ और पानी लोगों की राह में बाधक बन रही थी। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बरसात का पानी सड़कों पर भ्ररा रहता है, जिससे आवागमन तो प्रभावित ही होती है तो वही लोगों को समस्या भी हो रही है। गांव वालों का कहना है कि सड़क थोड़ी सी ही बरसात में डूब जाती है।

इन जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा इस मार्ग के बन जाने से लोगों का जुड़ाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हो जाएगा । इसका सीधा फायदा अयोध्या से काशी जाने आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। काशी से आने वाले श्रद्धालुओं को टांटिया नगर की बजाय कादीपुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते अयोध्या पहुंचना आसान होगा।

वहीं, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों के लोगों को अंबेडकर नगर, बस्ती गोरखपुर जाने में आसानी हो जाएगी। वहीं जलालपुर, नूरपुर, गोपालपुर, कादीपुर, सरैया, लक्ष्मणपुर सहित दर्जनों गांव के लोग लाभान्वित होंगे। क्षेत्र के लोगों ने इस कार्य के लिए विधायक राजेश गौतम का हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है।