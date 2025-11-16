Language
    सुलतानपुर में कर्मचारियों की मांगें लंबित, इस दिन विधानसभा घेरेगा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

    By Satya Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर 20 जनवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने शासन पर संवादहीनता का आरोप लगाया है। आशा बहुओं के मानदेय और अन्य सुविधाओं की मांग भी लंबित है। कर्मचारियों में वेतन विसंगतियों और पुरानी पेंशन को लेकर भी नाराजगी है।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कर्मचारियों की मांगों को पूरा न किए जाने पर 20 जनवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि शासन स्तर पर पदाधिकारियों के साथ संवादहीनता बनी हुई है।

    शासन को बार-बार लिखे जा रहे पत्रों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। विभागीय अधिकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आशा बहुओं को न्यूनतम मानदेय 18000 रुपये किए जाने की मांग वर्षों से लंबित है, संगिनी को स्कूटी भत्ता दिए जाने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं को बैठने की व्यवस्था किए जाने, एएनएम के पद पर पदोन्नति किए जाने की मांग को लेकर आशाओं में नाराजगी है।

    जिला अध्यक्ष विनोद यादव ने कहा कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय नहीं किए जाने, पुरानी पेंशन की बहाली में आ रही अड़चनों को दूर किए जाने, कैशलेस इलाज को सरली कृत किए जाने, आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को अभी तक नहीं बढा़ए जाने पर शासन की उदासीनता से कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है।

    इस मौके पर महामंत्री अरुणा शुक्ला, जिला मंत्री नन्हें सिंह, प्रीती पांडेय, नितिन गोस्वामी, सुरेश तिवारी, रामरतन, शेष नरायन मिश्रा, दिलदार अहमद, अयोध्या सिंह,कुसुम यादव, चुन्नीलाल, ओम प्रकाश गौड़ ने किया।