    UP Board Exam 2025: 30 दिसंबर तक जारी होंगे बोर्ड के परीक्षा केंद्र, 24 फरवरी से एग्जाम

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्र की सूची 30 दिसंबर तक जारी होने की संभावना है। परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। छात्रों को अपनी तैयारी तेज करने की सलाह दी गई है।

    30 दिसंबर तक जारी होंगे बोर्ड के परीक्षा केंद्र।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के लिए 30 दिसंबर तक परीक्षा केंद्र जारी कर दिए जाएंगे। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा जियो लोकेशन के साथ उपलब्ध सुविधाओं का विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर गठित समिति केंद्रों का भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेगी।

    परीक्षा प्रभारी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि अगर कॉलेजों द्वारा अपलोड किए गए तथ्य गलत मिले तो विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

    उन्होंने बताया कि इस वर्ष हाईस्कूल एवं इंटर की बोर्ड परीक्षा में 75,585 छात्र-छात्राएं संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होंगे। हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा में 39,942 संस्थागत परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे।

    इनमें 20360 छात्र तथा 19582 छात्राएं शामिल हैं। वहीं, इंटर में कुल 35643 संस्थागत परीक्षार्थियों में 17506 छात्र तथा 18137 छात्राएं शामिल होंगे।

    18 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा

    वर्ष 2025-26 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटर बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को समाप्त होगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी।

    पहली पाली सुबह साढ़े आठ बजे से पूर्वाह्न 11:45 बजे तक तथा दूसरी पाली अपराह्न दो बजे से 05:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय के प्रश्न पत्र से की जाएगी। पिछले सत्र वर्ष 2024-25 की बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चली थी।