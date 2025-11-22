Language
    भारत की समुद्री सुरक्षा का गोपनीय डाटा पाकिस्तान भेजा, कर्नाटक में यूपी के दो युवक गिरफ्तार

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:50 PM (IST)

    सुलतानपुर में कर्नाटक पुलिस ने संतरी और रोहित को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। वे कोचीन शिपयार्ड में काम करते थे और उन पर पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप है। मोबाइल जांच में चैट और दस्तावेज मिले हैं। संतरी दिसंबर 2024 में पहली बार रोहित के साथ कर्नाटक गया था। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। देश की आंतरिक सुरक्षा की गोपनीयता दूसरे देशों के साथ साझा करने के आरोप में सुलतानपुर जिले के जयसिंहपुर मैधन निवासी संतरी उर्फ चालाकी व गोसाईगंज के पूरे अनन्तराम निवासी रोहित को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में आरोपितों के मोबाइल से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की पुष्टि हुई है।

    गोसाईगंज के पूरे अनन्तराम निवासी रोहित पुत्र स्व. लल्ले कर्नाटक मालपे स्थित कोचीन शिपयार्ड और जयसिंहपुर मैधन के संतरी उर्फ चलाकी केरल के कोचीन शिपयार्ड में काम करते थे। दोनों के ऊपर आरोप है कि वह समुद्री सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज, वेसल नंबर और जहाज निर्माण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के नंबरों पर भेजते थे। इसकी पुष्टि उनके मोबाइल की प्रारंभिक जांच में हुई है।

    जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से कई चैट, दस्तावेज और मीडिया फाइलें बरामद की गई है। जिससे आशंका जताई जा रही है कि यह दोनों जासूसी काम करते थे। संवेदनशील सूचनाएं विदेशी नंबरों पर भेजने की फॉरेंसिक जांच चल रही है।

    दिसंबर 2024 में पहली बार रोहित के साथ गया था संतरी

    रोहित के बहन शीला की शादी मैधन निवासी राम नयन के साथ हुई है। बहन के यहां आने-जाने के दौरान संतरी रोहित के संपर्क में आया और उसके साथ वह दिसंबर 2024 में पहले बार कर्नाटक गया। अक्टूबर माह में रोहित और संतरी गांव आए। संतरी चार साल सऊदी अरब में भी मजदूरी का काम कर चुका है।

    कच्चे मकान पर टीनशेड डालकर रहता है परिवार

    संतरी दो भाइयों में बड़ा है, छोटा भाई मंत्री गांव में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। माता-पिता की मौत हो चुकी है। पत्नी सोना देवी तीन बच्चों आर्यन, आर्या व अनन्या के साथ घर पर रहती है। सोना देवी ने बताया कि उसका पति परदेस में नौकरी करके परिवार चलाते हैं। पुलिस उसके पति को क्यों पकड़कर ले गई है उसे जानकारी नही है।

    पिता के साथ कर्नाटक आया था रोहित

    रोहित के पिता कर्नाटक में नौकरी करते थे। जिसकी वजह से रोहित भी कर्नाटक के उडुपी में शिपयार्ड पर इंसुलेटर के पद नौकरी करने लगा। कुछ वर्ष ही पहले रोहित के पिता लल्ले की मौत हो गई। परिवार में मां बिज़्मा, पत्नी रीमा व पांच साल की बेटी रिसिका मौजूद हैं। 29 अक्टूबर को रोहित घर आया था। 16 नवंबर को कर्नाटक पुलिस उसे अपने साथ ले गई।

    सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी

    जिले में जासूसी के दो आरोपी मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हो सतर्क हो गई है। एलआईयू व अन्य एजेंसियां दोनों आरोपियों के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ कर अहम सुराग जुटाने में लगी हैं।

    क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर आरके चतुर्वेदी ने बताया कर्नाटक पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। किस मामले में ले गई है उन्हें इस बात की जानकारी नही है।