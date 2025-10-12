Language
    सुलतानपुर में ट्रक की चपेट में आने से मां की दर्दनाक मौत, बेटे की हालत गंभीर

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:34 PM (IST)

    सुलतानपुर में एक हृदयविदारक घटना में एक ट्रक ने एक मां को कुचल दिया जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना जिले के एक व्यस्त क्षेत्र में हुई, जिससे स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सुलतानपुर में ट्रक की चपेट में आने से मां की मौत और बेटा घायल।

    संवाद सूत्र, चांदा (सुलतानपुर)। प्रतापपुर कमैचा ओवरब्रिज के नीचे रविवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आने से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसे खोज रही है। रिखपुर निवासी त्रिभुवन पुत्र रामकेवल अपनी मां अमरावती देवी पत्नी रामकेवल को दवा दिलाने बाइक से चांदा बाजार की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे प्रतापपुर कमैचा गांव के पास ओवरब्रिज के नीचे सर्विस लेन से गुज़र रहे थे, तभी सर्विस लेन पर वाराणसी की ओर से आ रही ट्रक की चपेट में आ गए ।

    हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा पहुंचाया।

    वहां चिकित्सक ने अमरावती को मृत घोषित कर दिया, जबकि हालत नाजुक देखते हुए त्रिभुवन को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    चांदा कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया है, चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है।

    ट्रक पलटने से खलासी घायल

    दोस्तपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्वाइंट 154.9 के पास रविवार की सुबह ओवर टेक करने से एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में खलासी लाल सिंह घायल हो गया।

    ट्रक गुजरात से ऊर्जा प्लेट लोड कर त्रिपुरा अगरतला जा रहा था। सहायक सुरक्षा अधिकारी त्रिलोकी नाथ व श्री राम जगत तिवारी ने वाहन को सड़क से किनारे करवाकर यातायात बहाल कराया।