सुलतानपुर में ट्रक की चपेट में आने से मां की दर्दनाक मौत, बेटे की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, चांदा (सुलतानपुर)। प्रतापपुर कमैचा ओवरब्रिज के नीचे रविवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आने से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसे खोज रही है। रिखपुर निवासी त्रिभुवन पुत्र रामकेवल अपनी मां अमरावती देवी पत्नी रामकेवल को दवा दिलाने बाइक से चांदा बाजार की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे प्रतापपुर कमैचा गांव के पास ओवरब्रिज के नीचे सर्विस लेन से गुज़र रहे थे, तभी सर्विस लेन पर वाराणसी की ओर से आ रही ट्रक की चपेट में आ गए ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने अमरावती को मृत घोषित कर दिया, जबकि हालत नाजुक देखते हुए त्रिभुवन को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।



चांदा कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया है, चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है।