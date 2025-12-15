Language
    सुलतानपुर में जाम से मिलेगी राहत, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गुलजार होगी 47 दुकानें

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    सुलतानपुर में अब जाम से राहत मिलेगी। शहर में एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने जा रहा है, जिसमें 47 दुकानें होंगी। इससे स्थानीय लोगों को खरीदारी करने मे ...और पढ़ें

    शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गुलजार होगी 47 दुकानें।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। शहर वासियों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नगरोदय योजना के तहत राजकीय इंटर कालेज के पीछे खाली पड़ी भूमि में 10 करोड़ 41 लाख की लागत से बनवाए जा रहे शापिंग कांप्लेक्स का निर्माण अंतिम दौर में चल रहा है। इस कांप्लेक्स में 47 दुकानें गुलजार होंगी। कांप्लेक्स के दोनों तरफ वाहनों के पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। भवन निर्माण पूरा होते ही दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कांप्लेक्स खरीदाराें की आवयश्यकता के अनुसार सभी उत्पादों की विक्री की व्यवस्था होगी। वेंडिंग जोन के बगल निमार्णाधीन कांप्लेक्स में वर्ष 2026 में आवंटियों की ओर से व्यवसाय शुरू करने के बाद यहां रौनक देखने को मिलेगी। इसके साथ बेंडिंग जोन की सूरत संवरने की उम्मीद जताई जा रही है।

    सी एंड डीएस करा रही कार्य

    कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस (कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) अयोध्या कांप्लेक्स का निर्माण करा रही है। जून 2026 में कार्यदायी संस्था नगर पालिका को भवन हस्तगत करेगी।

    अवर अभियंता अजय सिंह ने बताया कि कांप्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था होने से यहां व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को आवागमन की समस्या नहीं होगी। ग्राहक भी आसानी से कांप्लेक्स पहुंच सकेंगे।

    गोपालदास पुल से बन रही सड़क

    नगर पालिका की ओर से गोपालदास पुल से इस कांप्लेक्स और वेंडिंग जोन में आवागमन करने के लिए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क के संचालन के बाद यहां आने के लिए दो मार्ग हो जाएंगे।

    विवेकनगर, गोलाघाट और जिला पंचायत परिसर की ओर से आने वाले लोग गोपालदास पुल से और चौक, ठठेरीबाजार, गल्लामंडी सब्जीमंडी, गुरु नानक देव मार्ग से आने वाले कोतवाली नगर के पीछे से यहां पहुंच सकेंगे।

    शासन से तय होगी दुकान आवंटन की तिथि

    अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र सरोज ने बताया कि शासन से तिथि घोषित होने के बाद दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके बाद ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा।