    एक्सप्रेसवे पर लगे हाईटेक CCTV कैमरे का नाजायज फायदा उठा रहा टोल कर्मी, प्रेमी जोड़ों से कर रहा ब्लैकमेलिंग

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक टोल कर्मी एक्सप्रेसवे पर लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे का नाजायज फायदा उठा रहा है। वह प्रेमी जोड़ों को ब्लैकमेल कर रहा ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हलियापुर टोल प्लाजा पर तैनात एंट्री ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष विश्वास पर गंभीर लगाया गया है।

    स्थानीय ग्रामीणों और पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि मैनेजर एक्सप्रेसवे पर लगे सीसी कैमरों का दुरुपयोग कर महिलाओं की गोपनीयता का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का धंधा भी चलाया जा रहा है। प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है।

    मैनेजर कैमरों को जूम कर आसपास के गांव जरईकला, हलियापुर और गौहनिया की महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखता है। शौच आदि के लिए बाहर जाने वाली महिलाएं कैमरे में कैद होती हैं। पीड़ितों का कहना है कि यदि कोई युवक-युवती प्रेम-प्रसंग में कैमरे में कैद हो जाए तो आशुतोष मौके पर पहुंचकर वीडियो वायरल करने की धमकी देता है और पैसे ऐंठ लेता है।

    मिल्कीपुर (अयोध्या) के एक युवक से दो माह पूर्व इसी तरह 10,000 रुपये वसूले गए थे। एक पुराने मामले में किमी 144 के पास ट्रक चालक और महिला से जुड़े विवाद में मैनेजर ने गश्ती दल के पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाकर उनसे 2,000 रुपये लेने का भी आरोप है।

    यह घटना टोल कर्मचारियों की जानकारी में बताई जाती है। 25 अक्टूबर को लखनऊ निवासी एक नवविवाहित युवक अपनी पत्नी के साथ आजमगढ़ से लखनऊ लौट रहा था।

    बल्दीराय थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 93 के पास कार रोकने पर मैनेजर ने सीसी कैमरे से वीडियो निकालकर मौके पर पहुंचकर धमकी दी। 32,000 रुपये वसूल लिए। बाद में वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित भी कर दिया। इससे पीड़ित दंपटी परेशान हैं।

    शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दुर्घटनाओं में यदि कोई वाहन फरार हो जाए, तो मोटी रकम लेकर वह वाहन नंबर बदलकर देता है। इससे निर्दोष लोग फंस जाते हैं। असली आरोपित बच निकलते हैं।

    यूपीडा के जेई प्रभात सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आ चुका है। जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाहर आते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाईटेक सुरक्षा कैमरों का दुरुपयोग होने से एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।