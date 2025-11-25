Sultanpur: मॉर्निंग वॉक पर जाना महिला को पड़ा भारी, लाखों के जेवर लूट ले गए बदमाश
सुलतानपुर में सुबह की सैर पर निकली एक महिला से बदमाशों ने लाखों रुपये के जेवर लूट लिए। इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण पारा बाजार (सुलतानपुर)। सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के शरीर से बदमाशों ने लाखों के जेवरात उतरवा लिए। जब तक महिला शोर करती, वे आभूषण लेकर फरार हो गए। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंची। बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली।
देहली बाजार के भिखादास का पुरवा निवासी शीला तिवारी पत्नी राजेश कुमार सुबह लगभग पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। वह घर से लगभग पांच सौ मीटर दूरी पर पहुंची थी कि उन्हें बाइक सवार दो बदमाशों ने रोक लिया। एक उनके गले की चेन छीनने लगा, विरोध करने पर दूसरे ने महिला को धक्का देकर गिरा दिया और मुंह दबोच लिया।
गले में पहनी सोने की चेन, अंगूठी, कान का टाप्स, पायल उतार लिए और फरार हो गए। हल्ला-गोहार पर पहुंचे ग्रामीण व पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। देहली बाजार चौकी प्रभारी राकेश ओझा ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।