Sultanpur: मॉर्निंग वॉक पर जाना महिला को पड़ा भारी, लाखों के जेवर लूट ले गए बदमाश

संवाद सूत्र, जागरण पारा बाजार (सुलतानपुर)। सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के शरीर से बदमाशों ने लाखों के जेवरात उतरवा लिए। जब तक महिला शोर करती, वे आभूषण लेकर फरार हो गए। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंची। बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देहली बाजार के भिखादास का पुरवा निवासी शीला तिवारी पत्नी राजेश कुमार सुबह लगभग पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। वह घर से लगभग पांच सौ मीटर दूरी पर पहुंची थी कि उन्हें बाइक सवार दो बदमाशों ने रोक लिया। एक उनके गले की चेन छीनने लगा, विरोध करने पर दूसरे ने महिला को धक्का देकर गिरा दिया और मुंह दबोच लिया।