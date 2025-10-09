Language
    सुलतानपुर: अयोध्या हाईवे पर ट्रक ने श्रद्धालुओं को रौंदा, दो बहनों की दर्दनाक मौत

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:18 AM (IST)

    सुलतानपुर में अयोध्या हाईवे बाईपास पर एक दुखद घटना घटी। दुर्गा विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें ओदरा गांव की दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवादसूत्र जागरण, भदैया सुलतानपुर। सुलतानपुर अयोध्या हाईवे बाईपास पर बुधवार की रात कोतवाली देहात के ओदरा गांव के पास हादसा हो गया है। हादसे में ई रिक्शे से लौट रहे विसर्जन यात्रा के श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंद दिया। जिसमें दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

    कोतवाली देहात के ओदरा से लोग दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन देखकर ई रिक्शा से घर लौट रहे थे। रात करीब दो बजे गांव वाले रास्ते पर, हाईवे से मुड़ते समय ट्रक ने ई रिक्शा को रौंद दिया। जिसमें दो सगी बहनों की मौत हो गयी जबकि चालक सहित छह लोग घायल हो गये। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    मौके पर पुलिस शव को कब्जे में ले लिया है। क्षेत्र में मातम का माहौल है और लोगों के आंसू नहीं रुक रहे है। मृत सगी बहनों की पहचान ओदरा गांव निवासी सीमा 17, रीमा 10 पुत्री रामकरन निषाद तथा घायलों की पहचान चालक मंजीत 35 , रेखा 20 पुत्री बाबूलाल निषाद, ओदरा, कुलदीप 18 पुत्र सोहनलाल निषाद, रिंकू 14 पुत्र कन्नू निषाद निवासी ओदरा कोतवाली देहात के रूप मे हुई है।

    देहात कोतवाल अखंडदेव ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। दो मृतकों के शव को मर्चरी मे रखवाया गया है।