    सुलतानपुर में छात्र की निर्मम हत्या के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार, कोतवाल समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    सुलतानपुर में छात्र अमन यादव की हत्या के बाद तनाव फैल गया। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोतवाल समेत पांच पुलिसकर्मी निलंब ...और पढ़ें

    शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार।

    संवाद सूत्र, चांदा (सुलतानपुर)। कोतवाली के साढ़ापुर गांव के छात्र अमन यादव की निर्ममता से पीट-पीटकर हत्या प्रकरण में कोतवाल समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं पोस्टमार्टम के बाद रविवार की देर रात घर पर शव पहुंचने के बाद परिवार के लोग विलख पड़े।

    सोमवार की सुबह लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। तनाव पूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव छावनी में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

    अमन अपने माता- पिता के इकलाैते चिराग अमित यादव का शनिवार को अपहरण कर लिया गया था। परिवार वालों की ओर से दी गई जानकारी पर पुलिस रातभर सर्च अभियान चलाया था। लेकिन, वह न तो अपहर्ताओं तक पहुंच सकी, न ही अमन को खोज पाई।

    रविवार की सुबह उनका शव प्रतापगढ़ जिले की सीमा में इब्राहिमपुर घाट के पास गोमती नदी में देखा गया। इससे पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपित दीपक यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।

    चांदा में अपहृत अमन यादव की हत्या के बाद पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। कई थानों की पुलिस युवक को बचाने का भरोसा देती रही, लेकिन हत्यारे अपना काम सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके थे।

    साख बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने चांदा कोतवाल दीपेंद्र विक्रम सिंह समेत कोतवाली में तैनात दारोगा चुन्नूलाल, मुख्य आरक्षी शहंशाह, आरक्षी अनुराग व दिनेश रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

    वहीं, कोतवाली नगर में भी पुलिसकर्मी एसपी का कोपभाजन बने। हाल ही में केएनआईटी चौकी का प्रभारी नियुक्त किए गए दारोगा शंकर बक्श सिंह को भी निलंबित किया गया है।

    इसके अलावा कोतवाली नगर में तैनात मुख्य आरक्षी भोलानाथ सरोज समेत दो आरक्षी संदीप यादव व अखिलेश निर्मल पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।

    इसके पहले दो आरोपितों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित परिवार की ओर से 10 को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीएम रिपोर्ट में जबड़ा टूटने व सिर में गंभीर चोट के निशान होने की बात कही जा रही है।

    एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि मयंक व शिवम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में दीपक यादव व राका को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गेश यादव की पत्नी रेनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।