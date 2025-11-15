सुलतानपुर में बीज भंडार की 61 दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी, लिए गए 31 नमूने

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कृषि विभाग के अफसरों ने तहसीलों में बीज की दुकानों पर शनिवार को छापेमारी की कार्रवाई। इस दौरान 61 दुकानों का निरीक्षण कर नमूना लिया। लंभुआ में दो दुकानें बंद मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कादीपुर में उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव द्वारा 12 दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं बीज के कुल सात नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए लिया गया है। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने सदर के तिवारी बीज भंडार, दो मुंहा पर पवन एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जुआरिक फार्म हब व लंभुआ कामतागंज बाजार में तिवारी किसान सेवा केंद्र, एवं पांडेय किसान सेवा केंद्र सहित 15 दुकानों का निरीक्षण किया।