सुलतानपुर में बीज भंडार की 61 दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी, लिए गए 31 नमूने
सुलतानपुर में कृषि विभाग ने बीज भंडार की 61 दुकानों पर छापेमारी की। मिलावटी बीजों की बिक्री रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। छापेमारी के दौरान 31 दुकानों से बीजों के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कृषि विभाग के अफसरों ने तहसीलों में बीज की दुकानों पर शनिवार को छापेमारी की कार्रवाई। इस दौरान 61 दुकानों का निरीक्षण कर नमूना लिया। लंभुआ में दो दुकानें बंद मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कादीपुर में उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव द्वारा 12 दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं बीज के कुल सात नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए लिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने सदर के तिवारी बीज भंडार, दो मुंहा पर पवन एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जुआरिक फार्म हब व लंभुआ कामतागंज बाजार में तिवारी किसान सेवा केंद्र, एवं पांडेय किसान सेवा केंद्र सहित 15 दुकानों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने सात नमूने बीज के संकलित किए। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक वर्ग सत्येंद्र कुमार द्वारा बल्दीराय तहसील की 34 दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं कुल 17 नमूने गृहीत किए गए। कृषि अधिकारी ने लंभुआ क्षेत्र में दो दुकान बंद होने पर उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।