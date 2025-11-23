Language
    सुलतानपुर में मिट्टी का ढेर लगाकर पुलिस ने आरओबी को किया बंद, अब इन मार्गों से होगा वाहनों का आवागमन

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    सुल्तानपुर में पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) को मिट्टी का ढेर लगाकर बंद कर दिया है। अब वाहनों का आवागमन परिवर्तित मार्गों से होगा। पुलिस ने इन वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी जारी कर दी है, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो। यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

    मिट्टी का ढेर लगाकर पुलिस ने रोका आरओबी पर आवागमन।

    संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। प्रयागराज हाईवे पर बना आरओबी पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण पांच नवंबर को प्रशासन ने आवागमन पर रोक लगा दी। पुल के मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। पुल का स्लैब लगाने के उपरांत काम बंद हो गया। दो पहिया व ऑटो रिक्शा पुल पर लगे अवरोध को हटाकर आवागमन करने लगे। प्रशासन ने खतरे को भांप शनिवार की शाम पुल पर मिट्टी का ढेर लगाकर इसे बंद कर दिया।

    पुल का निर्माण करने वाली कंपनी ने ओवरब्रिज पर बने गड्डों को भरने का काम किया था। सामग्री के जमने का इंतजार करने के लिए मरम्मत कार्य को अस्थायी रूप से अधूरा छोड़ दिया गया था।

    शनिवार शाम को आवागमन की जानकारी मिलने पर देहात कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने पुल के दोनों तरफ मिट्टी के ढेर लगाकर आवागमन रोक दिया है।

    पांच को प्रतिबंधित किया गया था आवागमन

    अयोध्या बाईपास पर लोहरामऊ आरओबी पुल 20 दिन पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया था।पांच नवंबर की शाम एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारियों ने प्रशासन से बात कर पुल पर आवागमन बंद करा दिया।

    इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में वाहनों को प्रस्तावित मार्गों से गुजारा जा रहा है। डायवर्जन मार्ग पर लगते जाम को देख बाइक व ई-रिक्शा चालक पुल से आवागमन करने लगे, जो खतरे से खाली नहीं है।

    इन रास्तों से हुआ है डायवर्जन

    अयोध्या की ओर से आने वाले वाहनों को अब भुलकी बाईपास से दोमुहा–पखरौली मार्ग होते हुए फोरलेन हाईवे पर तथा हनुमानगंज के रास्ते भेजा जा रहा है। वहीं लखनऊ और रायबरेली अमेठी से आकर अयोध्या जाने वाले वाहनों को अमहट से सब्जी मंडी के रास्ते और हनुमानगंज दोमुहां के रास्ते अयोध्या भेजा जा रहा है। प्रयागराज के रास्ते से आने वाले वाहनों को हनुमानगंज दोमुहां के रास्ते अयोध्या भेजा जा रहा है।

    वाराणसी से आने वाले वाहनों को दोमुंहा-भुलकी के रास्ते अयोध्या भेजा जा रहा है। भुलकी बाईपास और सौरमऊ में बैरियर लगाकर पुलिस तैनात कर यातायात का संचालन किया गया। यातायात के लिए हनुमानगंज, दोमुंहा चौराहे पर भी पुलिस बल की तैनाती है जिससे जाम न लग सके।

    कई जिलों को जोड़ता है पुल

    प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी समेत अन्य जिलों के लोगों के आवागमन के लिए यह पुल से होकर गुजरना सबसे सुगम मार्ग है।

    आवागमन में हो रही मुश्किलें

    • झौवारा के रणजीत कहते हैं कि पुल के क्षतिग्रस्त होने से हनुमानगंज, दाेमुंहा, कामतागंज में प्रतिदिन जाम लगता है। इससे आवागमन में मुश्किल हो रही हैं।
    • भदैंया के रामकुमार कहते हैं कि पुल बंद होने से काफी मुश्किलें हो रही हैं। अन्य मार्गों से आवागमन करने पर कई किमी का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है।
    • लोहरामऊ के मुकेश का कहना है क्षतिग्रस्त पुल जल्द से जल्द आवागमन के लिए खोला जाए।