    सुलतानपुर में एक करोड़ 95 लाख की लगात से होगी तीन सड़कों की मरम्मत, इन गांवों को मिलेगा लाभ

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    सुलतानपुर में एक करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से तीन सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस मरम्मत कार्य से कई गांवों के लोगों को लाभ होगा और उनका आवागमन सुगम हो जाएगा। सड़कों की मरम्मत से क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों में खुशी की लहर है।

    एक करोड़ 95 लाख से होगा क्षेत्र की तीन सड़कों का कायाकल्प।

    संवाद सूत्र, बिरसिंहपुर (सुलतानपुर)। वर्षों से खस्ताहाल पड़ी क्षेत्र की तीन सड़कों का कायाकल्प होगा। इससे दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। शासन ने इसके लिए एक करोड़ 95 लाख की धनराशि आवंटित कर दी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

    पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय ओवरलोडिंग मिट्टी ढुलाई से क्षेत्र के चांदपुर मूईली संपर्क मार्ग, दुर्गानगर- दरपीपुर व पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सबई संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।

    मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढों से लोगों को आवागमन में काफी मुश्किलें हो रही थीं। क्षेत्र के लोगों ने इसकी कई बार शिकायत विधायक राजप्रसाद उपाध्याय से की। उनके प्रयास के बाद शासन ने लोगों की मुश्किलें देखते हुए धन स्वीकृत कर दिया।

    इन गांवों के लोगो को मिलेगा लाभ

    क्षेत्र के चिरानेडीह, महमूदपुर सलाहपुर, चांदपुर, रामनाथपुर,कारेबन, कारतोरवा, विशुन दासपुर, भीखूपुर,सेवतरी, मूईली सहित तमाम गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं तहसील जयसिंहपुर ब्लाक, थाना, सीएचसी, बीआरसी जाने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

    विधायक के प्रति जताया आभार

    रामजी गुप्ता, जयप्रकाश द्विवेदी, श्रीनिवास द्विवेदी, मनोरम यादव,रमाशंकर पांडे, बृजेश कुमार मिश्र, बृजेश श्रीवास्तव, ओमप्रकाश सिंह, वीरेंद्र दुबे, लल्लन यादव ने कहा कि मार्ग का जीर्णोद्धार होने से हम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सभी ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया।

    इस तरह हुई धनराशि आवंटित

    चांदपर-मूईली मार्ग 3.145 किलोमीटर के कायाकल्प करने के लिए 90 लाख, दुर्गा नगर चोरमा से दरपीपुर 800 मी के लिए 19 लाख, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सबई गांव के लिए 2.340 किलोमीटर का कायाकल्प करने के लिए 86 लाख रुपये स्वीकृत हुए है।

    जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

    लोक निर्माण के अवर अभियंता एस के चौहान ने बताया कि तीनों सड़कों के लिए विधायक के प्रयास से धन स्वीकृत हो चुका है। बहुत जल्द ही सड़क का काम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।