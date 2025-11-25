Language
    सुलतानपुर में सड़क हादसों में टेंट व्यवसायी समेत दो की मौत, तीन की हालत गंभीर

    By Ajay Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:57 PM (IST)

    सुलतानपुर में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना में, एक टेंट व्यवसायी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में, दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई और तीन घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    सड़क हादसों में टेंट व्यवसायी समेत दो की मौत।

    संवाद सूत्र, चांदा (सुलतानपुर)। सोमवार की रात एक कार वनरोज से टकराने के बाद दूसरी लेन पर ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार एक प्रौढ़ की मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार अयोध्या में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। मृतक व घायल जौनपुर के रहने वाले हैं।

    वहीं, अखंडनगर के दहलवा गांव के पास मंगलवार को टेंट लगाते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से मिसिर जलालपुर के कमलेश कुमार वर्मा की मौत हो गई।

    जौनपुर के मड़ियाहूं थाना के उसराए इटाए के दिनेश सिंह पुत्र रामसूरत सिंह अयोध्या स्थित अपने मित्र के पुत्र के विवाह समारोह से लौट रहे थे। उनके साथ कार में मड़ियाहूं के डेडारपुर के रहने वाले इंदु यादव पुत्र सोमनाथ यादव, बक्सा के मई के डा. पारस यादव पुत्र राज बहादुर यादव व जलालपुर के सिरकोनी के अशोक यादव पुत्र दूधनाथ यादव सवार थे।

    कार जब लखनऊ-वाराणसी के फोरलेन के ईशीपुर के पास पहुंची तो सड़क पर अचानक वनरोज आ गया। कार उससे टकराकर अनियंत्रित हो गई और दूसरी पटरी पर चली गई। इसी बीच सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए।

    दुर्घटना में कार सवार दिनेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और इंदु, डा. पारस और अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

    चिकित्सक ने अशोक की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज के अस्पताल रेफर कर दिया। चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी दीपेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। परिवारजन को घटना की सूचना दे गई है।

    देर शाम मुंबई से अयोध्या आए थे दिनेश

    दिनेश सिंह मुंबई से अपने मित्र के बेटे की शादी में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे। देर रात वे अपने साथियों के साथ अयोध्या से वापस लौट रहे थे। इसके बाद वाहन डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर चला गया और हादसा हो गया।

    कार की टक्कर से टेंट व्यवसायी की मौत

    अखंडनगर में मिसिर जलालपुर निवासी कमलेश कुमार वर्मा मंगलवार को दहलवा गांव के समीप टेंट लगा रहे थे। इसी बीच कादीपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुत्र अजय वर्मा व अमन वर्मा सहित मौजूद लोगों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया। जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. विवेक वर्मा ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवारजन ने स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया।

    घटना के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। थाना प्रभारी संत कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।