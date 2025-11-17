सुलतानपुर में सड़क हादसे में अयोध्या निवासी महिला की दर्दनाक मौत, होमगार्ड की हालत गंभीर

जागरण टीम, सुलतानपुर। धनपतगंज व चांदा क्षेत्र में हुई दुर्घटना में अयोध्या निवासी एक महिला की मौत हो गई। वहीं अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। धनपतगंज क्षेत्र के पीपरगांव के पास स्थित पुलिया के समीप सड़क पर बने गहरे गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली। गड्ढे में बाइक असंतुलित होने से महिला नीचे गिर पड़ी। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपतगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

महिला की पहचान अयोध्या के बीकापुर के कादीपुर निवासी मीना पत्नी प्रदीप मिश्रा के रूप में हुई है। वह अपने पुत्र अमन के साथ बाइक से अपने मायके खारा के पंडित जुगराज पुरवा जा रही थी। इस संबंध में जब धनपतगंज थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।



चांदा के कोतवाल में तैनात होमगार्ड भदैंया निवासी इंद्रसेन सिंह पुत्र सिद्धनाथ सिंह सोमवार की सुबह-कोतवाली में ड्यूटी पर के लिए घर से निकले थे। वह कोतवाली के समीप पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।