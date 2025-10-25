सुलतानपुर में विसर्जन शोभायात्रा में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने दो युवकों को रौंदा, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। शुक्रवार रात विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल दो युवकों को प्राइवेट एम्बुलेंस चालक टक्कर मारकर भाग निकला। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को राजकीय मेडिकल कालेज के अस्पताल पहुंचाया।

कोतवाली नगर के गोराबारिक अमहट निवासी रमेश मौर्य पुत्र मेवालाल मौर्य और श्याम लाल मौर्य पुत्र राम दीन मौर्य गणेश लक्ष्मी विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे। दोनों मूर्ति के संग मौजूद लोगों के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक तेज स्पीड से सब्जी मंडी के पास से निकला और दोनों युवकों को टक्कर मारकर ओवर ब्रिज से होता हुआ लखनऊ की ओर निकल गया।