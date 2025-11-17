पुलिस मुठभेड़ में वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, इन मामलों में दर्ज है केस
सुलतानपुर में पुलिस और वाहन चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर कई मामले दर्ज हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पता चल सके।
संवादसूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में रविवार की रात गिरफ्तार किया।कोतवाली देहात के बभनगंवा-बरौसा रोड पर स्थित गोमती पुल पर पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान जौनपुर के शाहगंज सबरहल के अमरनाथ व मजडीहा के अर्शलान के रूप में हुई।
रविवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि बभनगंवा-बरौसा रोड पर गोमती नदी पुल के पास वाहन चोर गिरोह के सदस्य मौजूद हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्हें देखकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो दोनों बदमाश गिर पड़े। घायल दोनों बदमाशों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की एक भार वाहक ट्रक व असलहा बरामद किया।
दोनों बदमाशों का है आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार दोनों बदमाशों में अमरनाथ पर चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से सुलतानपुर के कोतवाली देहात में एक, आजमगढ़ के सरायमीर व बरहद में एक-एक केस शामिल हैं। वहीं, दूसरे बदमाश अर्शलान पर सुलतानपुर के कोतवाली देहात में के व जौनपुर के शाहगंज कोतवाली में गोवध निवारण अधिनियम समेत गंभीर धाराओं के तीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
