पुलिस मुठभेड़ में वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, इन मामलों में दर्ज है केस

संवादसूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में रविवार की रात गिरफ्तार किया।कोतवाली देहात के बभनगंवा-बरौसा रोड पर स्थित गोमती पुल पर पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया।

पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान जौनपुर के शाहगंज सबरहल के अमरनाथ व मजडीहा के अर्शलान के रूप में हुई। रविवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि बभनगंवा-बरौसा रोड पर गोमती नदी पुल के पास वाहन चोर गिरोह के सदस्य मौजूद हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्हें देखकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो दोनों बदमाश गिर पड़े। घायल दोनों बदमाशों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की एक भार वाहक ट्रक व असलहा बरामद किया।