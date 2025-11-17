ऑपरेशन लंगड़ा में वाहन चोर गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार, लंभुआ सीएचसी में भर्ती

जागरण संवाददता, सुलतानपुर। वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों का हॉफ एनकाउंटर कर पुलिस ने गिरफ्तार करने मे सफलता पाई है। जिनका इलाज लंभुआ थाने मे किया जा रहा है। दोनो शातिर बदमाश, जौनपुर के ह रहने वाले है।

कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार-सोमवार की रात को कोतवाली देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने मे सफल रही है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और मूल रूप से जौनपुर जिले के निवासी हैं।

पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बभनगंवा-बरौसा रोड पर गोमती नदी पुल के पास रविवार की देर रात हुई है । सूचना पर पुलिस की घेराबंदी को देखकर वाहन चोर गिरोह के सदस्यों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद

पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है। जिसके बाद दो बदमाशों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान अमर नाथ राजभर (42 वर्ष), पुत्र राम कुमार, निवासी रसूलपुर सगरहा, शाहगंज, जौनपुर और अरसलम (23 वर्ष), पुत्र मिस्टर, निवासी मजडिहा, शाहगंज, जौनपुर के रूप में हुई है। जिनके पैरों मे गोली लगी है।