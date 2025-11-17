Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन लंगड़ा में वाहन चोर गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार, लंभुआ सीएचसी में भर्ती

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:21 AM (IST)

    सुलतानपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जौनपुर निवासी इन बदमाशों को कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें लंभुआ सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये बदमाश वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददता, सुलतानपुर। वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों का हॉफ एनकाउंटर कर पुलिस ने गिरफ्तार करने मे सफलता पाई है। जिनका इलाज लंभुआ थाने मे किया जा रहा है। दोनो शातिर बदमाश, जौनपुर के ह रहने वाले है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार-सोमवार की रात को कोतवाली देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने मे सफल रही है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और मूल रूप से जौनपुर जिले के निवासी हैं।

    पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बभनगंवा-बरौसा रोड पर गोमती नदी पुल के पास रविवार की देर रात हुई है । सूचना पर पुलिस की घेराबंदी को देखकर वाहन चोर गिरोह के सदस्यों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद

    पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है। जिसके बाद दो बदमाशों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान अमर नाथ राजभर (42 वर्ष), पुत्र राम कुमार, निवासी रसूलपुर सगरहा, शाहगंज, जौनपुर और अरसलम (23 वर्ष), पुत्र मिस्टर, निवासी मजडिहा, शाहगंज, जौनपुर के रूप में हुई है। जिनके पैरों मे गोली लगी है।

    मुठभेड़ में घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना को लेकर देहात कोतवाल अखंडदेव मिश्र का सीयूजी नंबर सुबह से अभी तक उठाया नही जा सका है। तो लंभुआ क्षेत्राधिकारी का सीयूजी नंबर स्विच आफ बता रहा है। सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस अधिकारियो के जनसंपर्क नंबरो का यह हाल है।