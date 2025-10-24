सुलतानपुर में पायलट प्रोजेक्ट में 50 ग्राम पंचायतें चयनित, विकसित होंगे आय के स्रोत
सुलतानपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 50 ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं। इस परियोजना का लक्ष्य पंचायतों में आय के नए साधन विकसित करना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। पंचायतों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जीवन स्तर सुधरेगा।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट में 979 में से 50 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। नागरिकों को वित्तीय सेवाएं सुलभ करने के साथ ग्राम पंचायतों की आय के स्राेत विकसित करना अभियान का हिस्सा है। इससे पंचायत सहायकों के आय में वृद्धि हो सकेगी। नागरिकों का आधार उनके अपने गांव में ही बन जाएगा। उन्हें दूर कहीं नहीं भागना पड़ेगा।
आय के स्रोत विकसित करने के लिए चयनित गांवों के पंचायत सहायकों को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) कार्य में दक्ष बनाने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। उन्हें आधार के पंजीकरण से लेकर उसे अपडेट करने आदि कार्य भी सिखाए गए।
वह सभी अब पंचायत भवन में संचालित जन सुविधा केंद्र के माध्यम से लोगों का आधार बनाने का काम भी करेंगे। सफलता मिलने पर आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रदान की जाने लगेगी। अभी तक पंचायत सहायक बिना किसी प्रशिक्षण के कार्य कर रहे हैं। इस नाते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षण से उनकी समझ बढ़ी है। इससे कार्यों को वह तेजी से कर सकेंगे।
स्थापित होंगे आधार केंद्र
प्रशिक्षित ग्राम पंचायत सहायकों की शीघ्र आईडी बनेगी। उसके जनरेट होने के बाद चयनित ग्राम पंचायतों में आधार सेंटर की स्थापना हो जाएगी। इसके पश्चात आधार पंजीयन से लेकर इससे संबंधित हर कार्य होने लगेंगे।
इन गांवों को किया गया चयनित
जौनारा, बनबहासिरखिनपुर, भेलारा, रुपईपुर, हलियापुर, बिरधौरा, डीह, डोभियारा, नंदरई, तिरहुत, दिलावलपुर, रुदौली, महमंदीपुर, सेवारा, केवटली, टीकर, समरथपुर, जूड़ापट्टी, बिनगी, गरथौली, मझवारा, चंदौर, करमपुर परवरभार, देहली मुबारकपुर, बंधुआकला, करौंदिया देहात, ऊघड़पुर, सोमनाभार, नेवादा इसहाकपुर, अमेठा, जासापारा, बरौली, सरौली, मधुबन, गौरा बीबीपुर, कोटिया, जफरपुर, बहमरपुर, मिठनेपुर, रामपुरमाथा, मुड़वा, कोटवा, पर्सीपुर, लोटिया, दूल्हापुर, बरुआ दक्षिणी, आनापुर भीखीपुर, सेमरीखुर्द, छापर, रामपुर।
चयनित ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। आईडी जनरेट होने के बाद आधार बनाने का कार्य गांव में ही होने लगेगा। बैंकिंग लेनदेन के काम भी होंगे। इससे गांव व पंचायत सहायक की आय बढ़ेगी। अभिषेक शुक्ल, जिला पंचायत राज अधिकारी।
