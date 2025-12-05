Sultanpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर लिए दो लाख रुपये, सफाईकर्मी निलंबित
राजस्व गांव नादा में कार्यरत सफाई कर्मी रमेश कुमार सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने निलंबित कर दिया है। उन्हें एडीओ पंचायत धनपतगंज के क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। राजस्व गांव नादा में कार्यरत सफाई कर्मी रमेश कुमार सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने निलंबित कर दिया है। उन्हें एडीओ पंचायत धनपतगंज के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मामले की जांच एडीओ पंचायत जयसिंहपुर को सौंपी गई है। उन पर एक युवक से नौकरी दिलाने के नाम लिए दो लाख रुपये लेने का आरोप है।
धनपतगंज ब्लाक के पीपरगांव के रामरतन सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके पुत्र चंद्रकांत सिंह को सफाई कर्मी की नौकरी दिलाने के लिए सफाई कर्मी रमेश कुमार सिंह ने दो लाख रुपये ले लिया था। बाद में न तो नौकरी मिली और न ही रुपया वापस किया गया।
शिकायत पर डीपीआरओ ने बीते 28 अगस्त को आरोपित सफाई कर्मी रमेश कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
इसे डीपीआरओ ने स्वेच्छारिता व अनुशासनहीनता करने का उत्तरदायी माना और सफाईकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की। डीपीआओ अभिषेक शुक्ल ने सफाईकर्मी के निलंबन की बात स्वीकार की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।