Sultanpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर लिए दो लाख रुपये, सफाईकर्मी निलंबित

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। राजस्व गांव नादा में कार्यरत सफाई कर्मी रमेश कुमार सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने निलंबित कर दिया है। उन्हें एडीओ पंचायत धनपतगंज के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मामले की जांच एडीओ पंचायत जयसिंहपुर को सौंपी गई है। उन पर एक युवक से नौकरी दिलाने के नाम लिए दो लाख रुपये लेने का आरोप है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनपतगंज ब्लाक के पीपरगांव के रामरतन सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके पुत्र चंद्रकांत सिंह को सफाई कर्मी की नौकरी दिलाने के लिए सफाई कर्मी रमेश कुमार सिंह ने दो लाख रुपये ले लिया था। बाद में न तो नौकरी मिली और न ही रुपया वापस किया गया।