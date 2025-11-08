Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sultanpur News: सुलतानपुर में रेलिंग तोड़कर अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुसा, पांच घायल

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    Sultanpur News: देहात कोतवाल अखंड देव मिश्रा ने बताया कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। मौके पर पहुंची डायल 112 और कोतवाली देहात पुलिस ने दुर्घटना के कारणाें की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुसा

    संवाद सूत्र, जागरण, सुलतानपुरः कोतवाली देहात अंतर्गत प्रयागराज हाईवे पर श्याम नगर (अहिमाने) बाजार में शनिवार काे एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। दूबेपुर क्षेत्र में प्रयागराज की तरफ से आ रहा अनियंत्रित ट्रेलर हाईवे किनारे लगी रेलिंग और एक बाउंड्री वाल ताेड़कर मकान में घुस गया। इससे लल्लन यादव का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और बड़ा नुकसान हाेने का अनुमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनियंत्रित ट्रेलर लल्लन यादव के मकान की बाउंड्री वाल काे तोड़ते हुए घर में जा घुसा। उस समय मकान के अंदर उषा यादव(35) पत्नी लल्लन यादव, राजकुमारी (40) पत्नी संतोष कुमार यादव, वीर नंदन(7) पुत्र लल्लन यादव, शरद यादव(10) पुत्र संतोष कुमार यादव और बबना(65) साे रहे थे। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए

    स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर भेजा। जहां सभी का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंचे कोतवाली देहात अंतर्गत प्रतापगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार पुलिस टीम के साथ यातायात बहाल करने में लगे रहे। देहात कोतवाल अखंड देव मिश्रा ने बताया कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। मौके पर पहुंची डायल 112 और कोतवाली देहात पुलिस ने दुर्घटना के कारणाें की जांच कर रही है।