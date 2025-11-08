Sultanpur News: सुलतानपुर में रेलिंग तोड़कर अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुसा, पांच घायल

संवाद सूत्र, जागरण, सुलतानपुरः कोतवाली देहात अंतर्गत प्रयागराज हाईवे पर श्याम नगर (अहिमाने) बाजार में शनिवार काे एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। दूबेपुर क्षेत्र में प्रयागराज की तरफ से आ रहा अनियंत्रित ट्रेलर हाईवे किनारे लगी रेलिंग और एक बाउंड्री वाल ताेड़कर मकान में घुस गया। इससे लल्लन यादव का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और बड़ा नुकसान हाेने का अनुमान है।

अनियंत्रित ट्रेलर लल्लन यादव के मकान की बाउंड्री वाल काे तोड़ते हुए घर में जा घुसा। उस समय मकान के अंदर उषा यादव(35) पत्नी लल्लन यादव, राजकुमारी (40) पत्नी संतोष कुमार यादव, वीर नंदन(7) पुत्र लल्लन यादव, शरद यादव(10) पुत्र संतोष कुमार यादव और बबना(65) साे रहे थे। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।