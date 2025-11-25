Sultanpur News: नदी में गोवंशीय पशुओं के सिर मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता

संवाद सूत्र जागरण, सेमरी बाजार जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। टांडा–बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को हालापुर के पास मझूई नदी में गोवंश के अवशेष तैरते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने पुल के नीचे नदी में बोरियां तैरती देखीं।

मौके पर जयसिंहपुर कोतवाली प्रभारी दिवाकर द्विवेदी, सेमरी चौकी इंचार्ज अविनाश चंद्र तथा अंबेडकरनगर के महरुआ थाना प्रभारी यादवेंद्र सोनकर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। दो जिलों की सीमा को लेकर काफी देर तक विवाद हुआ।

इसके बाद लेखपाल ने मौके पर पहुंच स्थिति स्पष्ट की कि यह क्षेत्र जयसिंहपुर में आता है। इसके बाद पुलिस ने बोरियों को बाहर निकाला तो उसमें गोवंशीय पशुओं के कटे सिर मिले। थोड़ी ही देर में दोनों जिलों के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए।