Sultanpur News: नदी में गोवंशीय पशुओं के सिर मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता
सुल्तानपुर में नदी में गोवंशीय पशुओं के सिर मिलने से सनसनी फैल गई। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस प्रशासन सतर्क है।
संवाद सूत्र जागरण, सेमरी बाजार जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। टांडा–बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को हालापुर के पास मझूई नदी में गोवंश के अवशेष तैरते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने पुल के नीचे नदी में बोरियां तैरती देखीं।
मौके पर जयसिंहपुर कोतवाली प्रभारी दिवाकर द्विवेदी, सेमरी चौकी इंचार्ज अविनाश चंद्र तथा अंबेडकरनगर के महरुआ थाना प्रभारी यादवेंद्र सोनकर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। दो जिलों की सीमा को लेकर काफी देर तक विवाद हुआ।
इसके बाद लेखपाल ने मौके पर पहुंच स्थिति स्पष्ट की कि यह क्षेत्र जयसिंहपुर में आता है। इसके बाद पुलिस ने बोरियों को बाहर निकाला तो उसमें गोवंशीय पशुओं के कटे सिर मिले। थोड़ी ही देर में दोनों जिलों के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए।
उन्होंने दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की मांग की। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल भेजकर हालात संभाला। प्रभारी कोतवाल दिवाकर द्विवेदी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।