Sultanpur News : अयोध्या से प्रयागराज जा रही बस सुलतानपुर में दुर्घटनाग्रस्त, दो दर्जन से अधिक घायल

Bus Accident in Sultanpur अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद प्रयागराज जा रही बस में बहराइच के पयागपुर के लखीहा गांव के 52 यात्री सवार थे जो अयोध्या में रामलला का दर्शन-पूजन करने के बाद कर प्रयागराज जा रहे थे। लोहरामऊ रेलवे ओवरब्रिज पर देर रात बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पुल के नीचे पलट गयी।

संवाद सूत्र, जागरण, सुलतानपुर: भदैंया क्षेत्र में गुरुवार देर रात पर्यटकों को लेकर जा रही निजी बस के पलटने से खलबली मच गई। बस में सवार यात्री अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद प्रयागराज जा रहे थे। माना जा रहा है कि किसी जानवर के सामने आने के कारण बस कोतवाली देहात के भुलकी रेलवे ओवरब्रिज पर पलट गई। जिससे दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गये है। जिनका इलाज कर उनको घर भेज दिया गया है।

अयोध्या-प्रयागराज हाइवे पर कोतवाली देहात के लोहरामऊ रेलवे ओवरब्रिज पर गुरुवार की देर रात प्रयागराज जा रही यात्रियों की बस पलट गई। बस पलटने से दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनको अस्पताल भेजा गया। वहां पर इलाज के बाद सभी को घर वापस भेज दिया गया है। बस में बहराइच के पयागपुर के लखीहा गांव के 52 यात्री सवार थे, जो अयोध्या में रामलला का दर्शन-पूजन करने के बाद कर प्रयागराज जा रहे थे। लोहरामऊ रेलवे ओवरब्रिज पर देर रात बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पुल के नीचे पलट गयी।

बस के पलटने से यात्री यशपाल 56 वर्ष, विनय 29 वर्ष, मनीष 34 वर्ष, रामलाल 65 वर्ष, रामफल 57 वर्ष, मंजू 34 वर्ष, कुंज आठ वर्ष, शीतला 54 वर्ष, रवि 24 वर्ष, आयुष 13 वर्ष, पिंकी नौ वर्ष, दीपक नौ वर्ष, रागिनी 25 वर्ष, अजीत 35 वर्ष, श्यामा 56 वर्ष, मालती 35 वर्ष, राधिका 45 वर्ष और सरिता 60 वर्ष घायल हो गए। सभी घायल और यात्री बहराइच में लखीहा के हैं।