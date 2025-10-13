Sultanpur News: अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर दो उप निरीक्षक सहित छह पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Sultanpur News: पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने मोतिगरपुर थाने के उप निरीक्षक भरत सिंह व उप निरीक्षक संजय चौबे के साथ चार आरक्षी आनंद सिंह, श्रीकांत, अजीम अहमद और मनीष को लाइन हाजिर कर दिया है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर: पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने अपराध नियंत्रण में लापरवाही और कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने में नाकाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने दो दारोगा सहित छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने मोतिगरपुर थाने के उप निरीक्षक भरत सिंह व उप निरीक्षक संजय चौबे के साथ चार आरक्षी आनंद सिंह, श्रीकांत, अजीम अहमद और मनीष को लाइन हाजिर कर दिया है। इन पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। एसपी ने प्रभारी निरीक्षक चांदा अशोक सिंह को मोतिगरपुर थाने का प्रभारी और बंधुआकला में तैनात रहे निरीक्षक अपराध दीपेंद्र विक्रम सिंह को चांदा थाने का प्रभारी बनाया है।
कार व पांच लाख रुपये दहेज मांगने का आरोप, एफआइआर दर्ज
सुलतानपुर के गोसाईगंज की एक महिला ने बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी से कार और कारोबार के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। सेमरी दरगाह निवासी खजरुल का कहना है कि उनकी बेटी इसादुल निशा का निकाह डेढ़ वर्ष पहले अमेठी के पीपरपुर थाना के दिलावरपुर निवासी एजाजुद्दीन उर्फ एजाज से हुआ थी।
शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। शिकायत के अनुसार, इसादुल निशा के ससुर रियाजुद्दीन, सास जुवैदा उर्फ रईशा बेगम, देवर सरफराज और ननद सुमुल मिलकर उससे दहेज में चार कार मांग रहे हैं। मांग पूरी न होने पर आए दिन मारपीट करते हैं, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। थाना प्रभारी राम आशीष उपाध्याय ने बताया तहरीर के अनुसार अभियोग दर्ज किया गया है।
