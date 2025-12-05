Language
    Murder In Sultanpur: युवक की पिटाई कर घर के समीप फेंका, मौत से मची अफरा-तफरी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:23 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने कुछ लोगों पर युवक को पीटने और घर के पास फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ...और पढ़ें

    घटना स्थल पर पूछताछ करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरौंसा-सुलतानपुर। सब्जी लेने बाजार गए युवक की पिटाई के बाद उसे घर से सौ मीटर दूर फेंक कर बदमाश भाग निकले। रात में युवक की मौत हो गई। सुबह सूचना पर सीओ जयसिंहपुर आरके चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। परिवारजन सब्जी विक्रेता पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

    मोतिगरपुर थाने के परमानपट्टी निवासी संजय (20) गुरुवार शाम करीब छह बजे घर से पैदल ही पास स्थित रामगढ़ बाजार सब्जी लेने गया था। जहां उसका किसी से विवाद हो गया। एक घंटे बाद उसे कुछ लोग बाइक से रामगढ़-काछा मार्ग पर घर से सौ मीटर दूर घायल अवस्था में फेंक कर चले गए। परिवारजन को जानकारी हुई तो वह उसे उठाकर घर ले गए।

    परिवार के सदस्यों ने उस समय घटना की जानकारी न तो पुलिस को दी, और न ही घायल को अस्पताल ले गए। रात में संजय की अचानक तबियत ज्यादा बिगड़ने से मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर राम कृष्ण चतुर्वेदी, जयसिंहपुर कोतवाल प्रमोद मिश्रा व मोतिगरपुर पुलिस मृतक के घर पहुंची।

    सीओ ने परिवारजन से घटना की जानकारी ली। मृतक के बड़े भाई रवि कुमार ने बताया उसके भाई को बर्बरता पूर्वक पीटा गया था। उसके पीठ पर राड से पिटाई के निशान पड़े थे। सिर और आंख के पास भी गहरे चोट के निशान पाए गए। रवि ने रामगढ़ में सब्जी की दुकान करने वाले एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता परशुराम की दो वर्ष पहले बीमारी से मौत हो चुकी है।

    चार भाइयों में संजय दूसरे नंबर पर था। दो बड़ी बहनें कंचन और रंजना विवाहित हैं। दो छोटे भाई मंजय और अमित बाहर रहते हैं। मां सुनीता व परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ आरके चतुर्वेदी ने बताया सुबह घटना की सूचना पर मौके पर जाया गया था। तहरीर प्राप्त कर मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।