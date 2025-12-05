Murder In Sultanpur: युवक की पिटाई कर घर के समीप फेंका, मौत से मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, बरौंसा-सुलतानपुर। सब्जी लेने बाजार गए युवक की पिटाई के बाद उसे घर से सौ मीटर दूर फेंक कर बदमाश भाग निकले। रात में युवक की मौत हो गई। सुबह सूचना पर सीओ जयसिंहपुर आरके चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। परिवारजन सब्जी विक्रेता पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

मोतिगरपुर थाने के परमानपट्टी निवासी संजय (20) गुरुवार शाम करीब छह बजे घर से पैदल ही पास स्थित रामगढ़ बाजार सब्जी लेने गया था। जहां उसका किसी से विवाद हो गया। एक घंटे बाद उसे कुछ लोग बाइक से रामगढ़-काछा मार्ग पर घर से सौ मीटर दूर घायल अवस्था में फेंक कर चले गए। परिवारजन को जानकारी हुई तो वह उसे उठाकर घर ले गए।

परिवार के सदस्यों ने उस समय घटना की जानकारी न तो पुलिस को दी, और न ही घायल को अस्पताल ले गए। रात में संजय की अचानक तबियत ज्यादा बिगड़ने से मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर राम कृष्ण चतुर्वेदी, जयसिंहपुर कोतवाल प्रमोद मिश्रा व मोतिगरपुर पुलिस मृतक के घर पहुंची।