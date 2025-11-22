Language
    सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में 28 जांच के लिए चुकाना होगा शुल्क, ये सुविधाएं होंगी फ्री

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब 28 तरह की जांचों के लिए शुल्क देना होगा। हालांकि, ओपीडी परामर्श और कुछ बुनियादी जांचें मुफ्त रहेंगी। शुल्क से प्राप्त धन का उपयोग अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में 28 जांच के लिए चुकाना होगा शुल्क।

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नौ जांच तो फ्री हैं, लेकिन अन्य 28 के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसकी सूची निर्धारित काउंटरों पर चस्पा कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की तर्ज पर कुछ जांचों के लिए शुल्क अदा करना पड़ रहा है।

    जो जांचें अब यहां मरीजों के लिए फ्री हैं, उनमें प्रोथ्राम्बिन टाइम, एपीटीटी, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, तरल परीक्षण, रेटीक्यूलोसाइट काउंट, सीमेन एनालिसिस, पीएपी टेस्ट, वेजाइनल साइटोलाजी एंड इक्जामिनेशन फार मैलिग्नेसी शामिल हैं।

    प्राचार्य डॉ. सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मरीजों को असुविधा न हो, इसके लिए जांच दर काफी कम रखी गई है। मरीजों को जिन जांचों के लिए लखनऊ या निजी केंद्रों पर जाना पड़ता था, अब वे जांचें यहां सुलभ हैं।

    इन जांचों के बदले अदा करने होंगे शुल्क (रुपये में)

    फ्लूइड इक्जामिनेशन फार मैलिग्नेसी व एफएनएसी -100-100, सीरम टीएसएच- 170, सीरम एलएच -180, सीरम एफएसएच -180, सीरम टी-3, 4, टीएसएच -300, फ्री टी-थ्री व फ्री टी-फोर -140-140, सीरम एलडीएच -130, सीरम टी-थ्री व सीरम टी-फोर की जांच -125-125, , टीपीएसए -280, एफ टी-थ्री, फोर टीएसएच व एस्ट्राडियल -320-320, फ्लूइड एलडीएच -150, सीरम फेरिटिन व सीरम टेस्टोस्टेरोन-300-300, बीटा एचसीजी -220, सीए-125 -500, सीरम प्रोलैक्शन -240, सीके-एमबी -230, विटामिन डी-25 ओएच -850, कंपलीट सीरम आयरन प्रोफाइल -400, सीरम फ्री पीएसए व एचबीए वन-सी- 400-400, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रफोरेसिस -600 के लिए पैसे देने होंगे। 