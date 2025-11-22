सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में 28 जांच के लिए चुकाना होगा शुल्क, ये सुविधाएं होंगी फ्री

संवादसूत्र, सुलतानपुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नौ जांच तो फ्री हैं, लेकिन अन्य 28 के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसकी सूची निर्धारित काउंटरों पर चस्पा कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की तर्ज पर कुछ जांचों के लिए शुल्क अदा करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जो जांचें अब यहां मरीजों के लिए फ्री हैं, उनमें प्रोथ्राम्बिन टाइम, एपीटीटी, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, तरल परीक्षण, रेटीक्यूलोसाइट काउंट, सीमेन एनालिसिस, पीएपी टेस्ट, वेजाइनल साइटोलाजी एंड इक्जामिनेशन फार मैलिग्नेसी शामिल हैं। प्राचार्य डॉ. सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मरीजों को असुविधा न हो, इसके लिए जांच दर काफी कम रखी गई है। मरीजों को जिन जांचों के लिए लखनऊ या निजी केंद्रों पर जाना पड़ता था, अब वे जांचें यहां सुलभ हैं।