    सुलतानपुर में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, पत्नी को भी किया लहूलुहान

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:57 PM (IST)

    सुलतानपुर में एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के संदेह में अपनी पत्नी और उसके साथ मौजूद युवक को डंडे से पीटा जिससे युवक की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घटना बंधुआकला थाना क्षेत्र के बबुरी गांव में हुई।

    सुलतानपुर में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी व उसके साथ मौजूद युवक को डंडे से पीटा। इससे युवक की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। घटना बंधुआकला थाना के बबुरी गांव में मंगलवार की देर रात हुई।

    मिली जानकारी के अनुसार रमेश कोरी मंगलवार रात एक निमंत्रण से घर लौटा। घर पहुंचने पर उसने पत्नी को 20 वर्षीय विशाल कोरी के साथ देखा। यह देखकर उसने अपना आपा खो दिया। डंडे से विशाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी को भी पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    पुलिस मौके पर पहुंची। उसने गंभीर रूप से घायल महिला को स्थानीय लोगों की मदद से जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया । घायल महिला ने बताया कि विशाल कोरी रिश्ते में उसका भतीजा था। वह ससुर और भतीजे के साथ घर पर बैठी थी, तभी पति घर आए और शक के चलते विशाल और उसे डंडे से पीटने लगे।