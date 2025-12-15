24 माह से दुबई के शारजाह जेल में बंद है युवक, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

Language
    By Ajay Kumar Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    24 माह से दुबई के शारजाह जेल में बंद है युवक।

    संवाद सूत्र, पारा बाजार (सुलतानपुर)। रोटी-रोजी की तलाश में सऊदी अरब गया जमशाद 24 माह से शारजाह के जेल में बंद है। वहां वह एक पाकिस्तानी जालसाज के चंगुल में फंस गया। परिवार वाले शासन व प्रशासन मदद मांग रहे हैं। अभी तक काेई पहल नहीं हो सकी है।

    जमशाद खान पुत्र मोतीन चार मई 2023 को दुबई गया था। कुछ दिन काम करने के बाद उसकी मुलाकात वहां एक पाकिस्तानी युवक से हुई, जिसने जरूरी कागजात बताकर जमशाद से दस्तखत करवा लिए। परिवारजन के अनुसार, इन्हीं दस्तावेजों के जरिए पैसे की हेराफेरी की गई, जिसमें जमशाद को फंसा दिया गया।

    मां अमीरुल निशा ने बताया कि उनका बेटा पिछले 24 महीनों से जेल में है। उसकी रिहाई को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वह चार बहनों का इकलौता बड़ा भाई है। किसी की भी शादी नहीं हुई है। पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है।

    चारों ओर तिरपाल डालकर घर किसी तरह सुरक्षित किया गया है। पीड़ित परिवार ने इसौली विधायक मो. ताहिर खान से मदद की गुहार लगाई है। विधायक ने परिवार को शासन में बात कर मदद का भरोसा दिया है।

    बल्दीराय एसडीएम प्रवीन कुमार ने बताया कि पूरे प्रकरण की जानकारी है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को लिखा पढ़ी की जाएगी। हर संभव मदद की जाएगी।