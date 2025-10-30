अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास व संजय सिंह के केस में नहीं हुई सुनवाई, 29 नवंबर की मिली तारीख

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कवि कुमार विश्वास के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि तय की है।

वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी के तत्कालीन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कवि कुमार विश्वास के समर्थन में 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल ने रोड शो निकाला था। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था। वहीं, सपा के घेरा डालो-डेरा डालो केस में भी सुनवाई नहीं हुई। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा रखी है।