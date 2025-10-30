Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास व संजय सिंह के केस में नहीं हुई सुनवाई, 29 नवंबर की मिली तारीख

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    सुलतानपुर में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कवि कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमे में सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। विशेष अदालत ने अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की है। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है, जब केजरीवाल ने कुमार विश्वास के समर्थन में रोड शो किया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कवि कुमार विश्वास के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि तय की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी के तत्कालीन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कवि कुमार विश्वास के समर्थन में 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल ने रोड शो निकाला था। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था। वहीं, सपा के घेरा डालो-डेरा डालो केस में भी सुनवाई नहीं हुई। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा रखी है।