अब जंक्शन पर ट्रेनों के कोच में पहुंचेगा पानी, बिछाई जा रही पाइप लाइन
सुल्तानपुर जंक्शन पर अब ट्रेनों के कोचों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाई जा रही है। इस नई व्यवस्था से ट्रेनों में पानी भरने की प्रक्रिया सुगम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के कोच में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाई जा रही है। पाइप लाइन के संचालन के बाद कोच में पानी आसानी से पहुंच सकेगा। प्लेटफॉर्म एक और दो पर पाइप लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। तीन पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है।
जंक्शन से प्रतिदिन 36 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। कोच में पानी की उपलब्धता से यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके संचालन के बाद ट्रेनों को वाशिंग लाइन में पानी भरने के लिए जाने से छुटकारा मिल जाएगा।
कोच में पानी न होने से परेशान होते हैं यात्री
जंक्शन से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के कोच पानी न होने से सफर कर रहे यात्रियों को जंक्शन पर पानी न मिलने से पानी का सामना करना पड़ता है। इसके संचालन के बाद ट्रेन के किस कोच में पानी नही है। कंट्रोल रूम से इसकी सूचना मिलने पर कोच में पानी पहुंचाया जाएगा। रेलवे के अधिकारी आगामी जनवरी माह में इसके संचालन का दावा कर रहे हैं।
जंक्शन से गुजरतीं हैं ये ट्रेनें
पटना कोटा एक्सप्रेस, पटना इंदौर एक्सप्रेस, श्रमजीवी सुपरफास्ट, सदभावना एक्सप्रेस, छपरा लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस, हरिहर एक्सप्रेस, अहमदाबाद सुलतानपुर सुपरफास्ट, तुलसी एक्सप्रेस, वाराणसी पटना हावड़ा सुपरफास्ट, अयोध्या कैंट प्रयागराज संगम मेमू, बस्ती प्रयागराज मनवर संगम एक्सप्रेस और दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस गुजरती है।
वहीं, चंडीगढ़ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, वाराणसी जम्मूतवी बेगमपुरा सुपरफास्ट, मालदा टाउन दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, गाजीपुर सिटी श्रीमाता वैष्णोदवी कटरा एक्सप्रेस आदि ट्रेनें प्रतिदिन जंक्शन से होकर गुजरती हैं। इन ट्रेनों के कोच में पानी प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगा।
जल्द मिलेगी सुविधा
स्टेशन अधीक्षक बीएस मीना ने बताया कि तीन नंबर पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। एक और दो प्लेटफॉर्म पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। बताया कि इस मार्ग से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन के कोच में पानी न होने की सूचना मिलने पर जंक्शन पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
