सुलतानपुर में सराफा दुकान में सेंध लगाकर घुसे चोर, तिजोरी लेकर हुए फरार

संवाद सूत्र, अखंडनगर (सुलतानपुर)। कमियां बाजार में शुक्रवार की रात चोरों ने एक सराफा की दुकान को निशाना बनाया। नकब लगाकर घुसे चोरों ने तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंत में तिजोरी ही उखाड़ ले गए। तिजोरी में करीब 15 लाख के जेवरात मौजूद थे। इससे व्यापारियों में दहशत और आक्रोश दोनों है।

दोस्तपुर गोल्हनपारा के सिकंदर बक्श 17 वर्ष से कमियां बाजार में सराफा की दुकान संचालित करते हैं। हर दिन की तरह शुक्रवार की रात दुकान बंद कर वे घर गए। शनिवार सुबह पांच बजे उन्हें किसी ने फोन कर बताया कि दुकान में नकब लगी है।

तत्काल वह मौके पर पहुंचे और दुकान खोली तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। चारों ओर बिखरा सामान और उखाड़ी गई तिजोरी के स्पष्ट निशान थे।

दुकान स्वामी के अनुसार चोर लगभग ढाई किलो चांदी, करीब सौ ग्राम सोना और गल्ले में रखा तीन हजार रुपये ले गए। उनके अनुसार करीब 15 लाख रुपये का माल था। पुलिस ने मौके पर पहुंच छानबीन की।



सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि दो विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। पीआरबी गश्त बढ़ा दी गई है और आसपास लगे सीसीटी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे।