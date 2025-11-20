सुलतानपुर में जानवर से बचने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार, कोतवाली प्रभारी घायल

जागरण संवाददता, सुलतानपुर। रात में प्राइवेट कार से चेकिंग पर निकले जयसिंहपुर कोतवाल सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। पुलिस कर्मी उन्हें मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जयसिंहपुर कोतवाली प्रभारी सत्येन्द्र कुमार सिंह बुधवार रात कारीब दो बजे अपनी कार से चेकिंग पर निकले थे। गोसाईगंज और जयसिंहपुर की सीमा पर चेकिंग के बाद वह वापस लौट रहे थे। लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर बांसगांव के पास वनरोज से बचने के प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे महुआ के पेड़ से टकरा गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोतवाल के पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी उन्हें मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर ले गए। दाहिने पैर में गंभीर चोट होने की वजह से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया।