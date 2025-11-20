Language
    सुलतानपुर में जानवर से बचने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार, कोतवाली प्रभारी घायल

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    सुलतानपुर में जयसिंहपुर के कोतवाल सत्येन्द्र कुमार सिंह रात्रि में चेकिंग करते समय सड़क हादसे में घायल हो गए। गोसाईगंज और जयसिंहपुर सीमा पर वनरोज से बचने के प्रयास में उनकी कार पेड़ से टकरा गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सीओ जयसिंहपुर के अनुसार, कोतवाल खतरे से बाहर हैं।

    Hero Image

    क्षतिग्रस्त कार

    जागरण संवाददता, सुलतानपुर। रात में प्राइवेट कार से चेकिंग पर निकले जयसिंहपुर कोतवाल सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। पुलिस कर्मी उन्हें मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

    जयसिंहपुर कोतवाली प्रभारी सत्येन्द्र कुमार सिंह बुधवार रात कारीब दो बजे अपनी कार से चेकिंग पर निकले थे। गोसाईगंज और जयसिंहपुर की सीमा पर चेकिंग के बाद वह वापस लौट रहे थे। लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर बांसगांव के पास वनरोज से बचने के प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे महुआ के पेड़ से टकरा गई।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोतवाल के पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी उन्हें मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर ले गए। दाहिने पैर में गंभीर चोट होने की वजह से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया।

    लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर है। सीओ जयसिंहपुर आरके चतुर्वेदी ने बताया कि रात में गश्त के दौरान जानवर से बचने के प्रयास में हादसा हुआ है। फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है।

