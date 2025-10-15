सुल्तानपुर में मकान में तेज धमाके के साथ विस्फोट, हादसे में कई घायल, बचाव कार्य जारी
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के मियागंज गांव में एक घर में सुबह-सुबह जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज घटना हो गई। यहां के गांव मियागंज स्थित एक मकान में तेज धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है।
जानकारी के मुताबिक, सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली के गंगेव मियागंज गांव स्थित एक मकान में विस्फोट हुआ है, जिसमें, आधा दर्जन से ऊपर घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की गाड़ी पहुंची है। राहत बचाव कार्य जारी है। हादसा सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ है।
