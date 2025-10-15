सुल्तानपुर में मकान में तेज धमाके के साथ विस्फोट, हादसे में कई घायल, बचाव कार्य जारी

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के मियागंज गांव में एक घर में सुबह-सुबह जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।