सुलतानपुर में मिलावट को लेकर प्रशासन अलर्ट, इन खाद्य सामग्रियों को कराया नष्ट

संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। खाद्य, सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन दीपावली आते ही सक्रिय हो गया है। दुकानों पर छापा मारकर नकली खोवा व मिठाई बेसन पर जब्तीकरण की कार्यवायी में जुटा है। शनिवार की शाम अयोध्या मंडल के सहायक आयुक्त खाद्य वीके सिंह के नेतृत्व में लंभुआ के कामतागंज बाजार में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर आठ वस्तुओं के नमूने लिए गए।

एक मिठाई की दुकान पर खराब पाए जाने पर नौ किलोग्राम काजू नष्ट कराया गया। इसके अलावा 17 किलोग्राम बर्फी, 20 किलोग्राम कलाकंद, 32 किलोग्राम डोडा बर्फी, 49 किलोग्राम छेना मिठाई व 118 किलोग्राम गाय का दूध नष्ट कराया गया।

वहीं, शहर में छापे के दौरान 256.48 क्विंटल चना की दाल व 49.8 क्विंटल बेसन खराब पाए जाने पर जब्त किया गया है। इसकी कीमत लाखों में है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अजीत कुमार ने बताया कि त्योहारों तक अभियान जारी रहेगा।