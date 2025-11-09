Language
    सुलतानपुर में बदलते मौसम से बढ़ रहे बुखार के मरीज, अस्पताल में लग रही लोगों की भीड़

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    सुलतानपुर में मौसम बदलने से बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं। ज्यादातर मरीज बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल संक्रमण फैल रहा है। अस्पताल प्रशासन मरीजों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर रहा है।

    Hero Image

    बदलते मौसम में बढ़े बुखार के मरीज।

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। रविवार को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ओपीडी बंद होने से यहां इमरजेंसी में मरीज पहुंचे। चिकित्सक डॉ. सूरज ने उन सभी का परीक्षण किया। ज्यादा पेट, बुखार व खांसी से पीड़ित मरीज इमरजेंसी पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह मौसम में बदलाव के कारण है। दोपहर दो बजे तक 25 से अधिक मरीज पेट दर्द के तथा 30 से अधिक बुखार पीड़ित रोगियों का परीक्षण कर उनका उपचार किया गया।

    गोलाघाट के मोहन, सौरमऊ के नीतीश तथा अमहट के नसीम को पेट संबंधी समस्याएं थीं। वहीं, करौंदिया के संपत लाल, कूरेभार के नदीम तथा पांचोपीरन के राजीव को बुखार, खांसी तथा सांस फूलने की समस्या थी। चिकित्सक ने उन्हें दवाएं देकर घर भेज दिया और जाते समय एहतियात बरतने की सलाह भी दी।

    चिकित्सक के अनुसार इस समय तापमान में गिरावट आ रही है। ऐसी स्थिति में हर आयु-वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। बुखार से बचाव के लिए नियमित रूप से चिकित्सक की सलाह के अनुरूप दवाएं लें और जहां तक हो सके आराम करें।

    उन्होंने मरीजाें को सलाह देते हुए कहा कि वे सर्दी से बचाव करें। बाहर का सामान खाने से पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। पानी उबालकर पीएं। बुखार की स्थिति में गुनगुना पानी पीएं। उल्टी-दस्त की स्थिति में ओआरएस का सेवन करें। लापरवाही न करें। मेडिकल कालेज में जांच व इलाज की सारी सुविधाएं निश्शुल्क हैं।

    तीन दिन में नहीं मिले डेंगू के नए मरीज

    सुलतानपुर जिले में गुरुवार से अब तक डेंगू के नए मरीज नहीं मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता कुछ कम हुई है। जिला मलेरिया अधिकारी बंशीलाल के अनुसार जिले में अब तक डेंगू के 162, मलेरिया सात, चिकनगुनिया तीन तथा एईएस (एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम) व जेई (जापानी इंसेफलाइटिस) के एक-एक घोषित केस हैं।

    डेंगू पीड़ितों में सर्वाधिक दूबेपुर से 34, नगर क्षेत्र 16, कुड़वार 12, अखंडनगर आठ, जयसिंहपुर 11, धनपतगंज, कूरेभार, कादीपुर, भदैंया सात-सात, दोस्तपुर, लंभुआ छह-छह, पीपी कमैचा, करौंदीकला चार-चार तथा बल्दीराय के दो केस मिले हैं। 17 मामले अज्ञात तथा 12 गैर जनपदों के हैं।

    इसके अलावा पीपी कमैचा, दोस्तपुर से दो-दो, तथा अखंडनगर व जयसिंहपुर से मलेरिया के एक-एक, चिकनगुनिया दूबेपुर से दो तथा अज्ञात एक तथा नगर क्षेत्र से एक केस एईएस(एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) का अब तक मिल चुका है। वहीं, जेई का पहला केस कादीपुर में मिला है