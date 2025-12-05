Language
    यूपी में 69 करोड़ की लागत से बनेगी डबल लेन सड़क, 3 जिलों के बीच आवागमन होगा बेहतर

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    सुलतानपुर में 69 करोड़ रुपये की लागत से डबल लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। 5.30 मीटर चौड़ी यह सड़क क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी और आर्थिक वि ...और पढ़ें

    69 करोड़ से डबल लेन होगी बिजेथुआ व दोस्तपुर की सड़क।

    संवाद सूत्र, कादीपुर/दोस्तपुर (सुलतानपुर)। दोस्तपुर से बिजेथुआ महावीरन मार्ग डबल लेन होगा। अभी यह सिंगल लेन है। इससे पौराणिक स्थल हनुमान जी का दर्शन करना आने वाले समय में सुगम हो जाएगा। हालांकि यह प्रस्ताव पहले हुआ था। करीब 37 करोड़ 50 लाख का बजट स्वीकृत होने के बाद इसका टेंडर भी हो गया था।

    अब शासन ने टेंडर को रद कर दिया गया है। इसका बजट बढ़ा कर 69 करोड़ 12 लाख 76 हजार रुपये कर दिया गया है। इस मार्ग के बन जाने से दोस्तपुर-अंबेडकर नगर होते हुए सीधे अयोध्या बिजेथुआ से श्रद्धालु पहुंच सकेंगे और वहां से आ सकेंगे।

    इसलिए रद हुआ टेंडर

    पहले 37 करोड़ 50 लाख रुपये का एस्टीमेट बना था। तब इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण की योजना था। लखनऊ- वाराणसी नेशनल हाईवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली इस सड़क को अब यह लिंकरोड के रूप में बनाया जाएगा। यह बिजेथुआ महावीरन से होकर जाएगी।

    इस सड़क को 5.30 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। सड़क के निर्माण में सड़क के किनारे की अब कुछ जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी। उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा।

    अधिकारियों के अनुसार सड़क की लागत का बढ़ने का एक कारण सड़क की चौड़ीकरण के बाद जमीन अधिग्रहण सहित अन्य खर्चे हैं, जो अब मूल लागत में जुड़ गया है। सड़क के अगल-बगल के लोग भी आशान्वित हैं कि उनकी जमीन भी अधिग्रहण के दायरे में आएगी। मुआवजा सर्किल रेट से चार गुना रेट पर दिया जाएगा।

    बिजेथुआ महावीरन का विकास लक्ष्य

    विधायक राजेश गौतम का कहना है कि बिजेथुआ महावीरन का विकास उनका लक्ष्य है। बिजेथुआ कॉरिडोर और सूरापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। यह सड़क लगभग 70 करोड रुपए की लागत से बनेगी जो विधानसभा की सबसे ज्यादा लागत की सड़क होगी।