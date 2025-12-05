संवाद सूत्र, सुलतानपुर। डिपो में बस न मिलने से शुक्रवार को यात्रियों को गंतव्य तक जाने में दिक्क्तों का सामना करना पड़ा। शाहगंज जाने वाले यात्रियों को एक से दो घंटे तक बस नहीं मिली। इससे यात्रियों को बस के इंतजार में परेशानी हुई। डिपो के अंदर किसी भी मार्ग पर चलने वाली बस के प्रवेश करते ही यात्री सीट के लिए दौड़ पड़ते थे लेकिन बस अन्य शहर जाएगी, इसकी जानकारी होने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। पूछताछ काउंटर पर यात्री बस कब आएगी इसकी जानकारी करते दिखे?। यहीं हाल रायबरेली, आंबेडकरनगर और आजमगढ़ जाने वाले यात्रियों का भी रहा। जो बस स्टेशन पर भटकते रहे।

शाहगंज जाने के लिए डिपो पहुंचीं माधुरी देवी, संतोष कुमार, विनोद कुमार, जय प्रकाश, रमेश कुमार, प्रदीप ने बताया कि एक घंटे तक बस की प्रतीक्षा करने के बाद भी बस नही मिली। पूछताछ काउंटर पर रोडवेज कर्मी की ओर से जल्द ही बस आने की बात कही गई लेकिन एक घंटे के बाद एक बस आई और शाहगंज के लिए रवाना की गई।

इसके बाद भी अनगिनत यात्री दूसरी बस भेजे जाने का इंतजार करते रहे। रायबरेली जाने के लिए बस स्टेशन पहुंचे शंकर लाल, बुद्धिराम, संजीव कुमार, हेमंत कुमार, बलवंत ने बताया कि उन्हें डेढ़ घंटे इंतजार के बाद भी बस नही मिली। कहा कि अब कर ही क्या सकते हैं, जब बस मिलेगी मिलेगी, तभी गंतव्य तक का सफर तय करेंगे। आंबेडकरनगर, आजमगढ़ के जाने वाली यात्रियों को बस की प्रतीक्षा में भटकना पड़ा। आजमगढ़ जाने वाले जगदीश प्रसाद, पवन कुमार, मेवालाल ने बताया कि इस मार्ग पर सफर करने के लिए वह जब भी डिपो आए हैं तब उन्हें एक घंटे से अधिक समय तक बस नही मिली। इससे उन्हें परेशानी से रूबरू होना पड़ा।