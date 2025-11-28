सुलतानपुर में एसआईआर फॉर्म लेने गई बीएलओ से युवक ने की अभद्रता, आरोपी गिरफ्तार
सुलतानपुर में एसआईआर फार्म लेने गई एक महिला बीएलओ के साथ एक युवक ने अभद्रता की। आरोपी ने उसे कमरे में घसीटने की कोशिश की और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी विशाल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। ब्लाक के एक गांव में एसआइआर फार्म लेने घर पहुंची महिला बीएलओ के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आशा कार्यकर्ता को बीएलओ बनाया गया है। गुरुवार को बीएलओ गांव में एसआइआर का फार्म संग्रह घर-घर कर रही थीं। जब बीएलओ गांव के एक घर फार्म लेने गई तो युवक घर पर अकेला था। युवक उसे कमरे में घसीटने लगा।
शोर मचाते हुए वह बाहर भाग निकली। लोगों की भीड जुटने पर आरोपित बीएलओ को जान-माल की धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। पीड़िता ने घटना की जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बीडीओ रिदम आनंद तथा एसडीएम गामिनी सिंगला को दी।
बीएलओ की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक विशाल पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। देहात कोतवाल अखंडदेव मिश्र ने बताया कि एफआइआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गयी है।
