यूपी में B.Sc छात्र को सफेद गाड़ी से अगवा कर ले गए बदमाश, हत्या कर 18 KM दूर फेंका शव

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। शनिवार देर रात चांदा के आरजो ईशीपुर में कार सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा इब्राहीमपुर घाट पर गोमती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दस आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है। घटना किन कारणों से की गई, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक के चचेरे भाई साढ़ापुर के संदीप यादव ने बताया कि अमन यादव उसे लेने बाइक से चांदा आ रहे थे। काफी देर तक न पहुंचने पर कॉल करने पर अमन का मोबाइल बंद होने की बात पता चली। घर जाने के बाद उसे खोजते हुए जब ईशीपुर के पास पहुंचा तो वहां उसकी बाइक मिली। आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि कार सवार बदमाश अमन को जबरन रोककर मार-पीट करते हुए उठा ले गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद रात भर कई थानों की पुलिस टीम युवक की तलाश में जुटी रही। रविवार सुबह अमन का शव उसके घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी में उतराता मिला।

अमन को लगभग तीन किलोमीटर दूर एक विद्यालय के मैदान में ले जाकर मार-पीट की बातें सामने आई हैं। यहां जगह-जगह पड़े खून के निशान बर्बरता की कहानी कह रहे हैं। पुलिस ने संदीप की तहरीर पर नरैनी सफीपुर के मयंक यादव, अजय यादव, पवन यादव, अजय गुप्ता, दीपक यादव, शिवम यादव, नरहरपुर के समर यादव, राजेपुर के दुर्गेश यादव एवं दुर्गेश की पत्नी समेत 10 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मयंक यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा वीडियो कार सवार बदमाशों द्वारा युवक को जबरन कार पर अगवा करने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें कार सवार युवक से गाली-गलौज करते व मारते-पीटते कार में लादकर जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह वीडियो घटना से ही संबंधित है या कुछ और, जांच का विषय है।

अमन की हत्या में वांछित दो आरोपितों नरैनी सफीपुर के मयंक यादव व शिवम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की निशांदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा व ईंट का टुकड़ा भी बरामद हुआ है। कोतवाल दीपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।