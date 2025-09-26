Language
    सिपाही के घर में लूटपाट, महिला को पीटकर छीन लिए लाखों के गहने, सुलतानपुर में हुई सनसनीखेज वारदात

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:26 PM (IST)

    सुलतानपुर के भदैंया थाना क्षेत्र के जमुआवा गांव में असलहाधारी बदमाशों ने एक सिपाही के घर में लाखों के गहने और नकदी लूटी। विरोध करने पर बदमाशों ने घर में मौजूद वृद्ध महिला को पीटा और उसके जेवर भी उतार लिए। घटना से गांव में दहशत है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। भदैंया के शिवगढ़ थाना के जमुआवा गांव में असलहाधारी बदमाशों ने गुरुवार की रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांव के एक सिपाही के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने व नकदी लूट लिए। 

    परिजनों ने आरोप लगाया कि घर के अंदर घुसे बदमाशों का विरोध किया गया तो मौजूद वृद्ध महिला को मारा पीटा है। महिला के शरीर से भी जेवर उतरवा ले गए। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। 

    सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ज्ञानेश दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की छानबीन की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। तलाश में टीमों को लगाया गया है। 

    भदैंया के जमुआवा के पुटूराम वर्मा के पुत्र दशरथ वर्मा के घर पर गुरुवार की रात लूटपाट की घटना हुई है। घटना के समय करीब दस बजे  घर पर दशरथ की मां रती वर्मा उम्र 62 वर्ष ही थी। 

    वह बताई की बदमाश 3 से चार की संख्या में छत से सीढी के रास्ते आए और सबसे पहले रती वर्मा जो दशरथ वर्मा की माता है को मारा पीटा । बदमाश  मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और अंदर कमरों में भी दो दरवाजे का ताला तोड़कर बक्से मे रखे दो महिलाओ ( देवरानी जेठानी ) के करीब दस लाख के कीमती जेवरात लूट ले गए। 

    दशरथ वर्मा और जीतलाल वर्मा दो भाई है दोनों में दशरथ रामगंज बाजार में पान की दुकान चलाते हैं। जबकि जीतलाल वर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में बहराईच मे आरक्षी की नौकरी पर है। घटना के समय घर मे केवल रती वर्मा ही अकेली थी, जिनको पीटकर बदमाश सोने की झुमकी, नाक की कीली और पायल भी उतरवा लिया। 

    सूचना पर रात 11 बजे शिवगढ के दरोगा व सिपाही आकर जांच पडताल की है।  हल्ला गोहार सुनकर मौके पर उपस्थित लोगों ने पुलिस प्रसाशन पर रात में गस्त करने की सराहना की है।

    सुबह घटना स्थल पर लालमणि तिवारी, कमलेश तिवारी, सुरेश मिश्रा पूर्व प्रधान, लक्ष्मण वर्मा, दीपक मौर्य, अंकित वर्मा, भारत वर्मा आदि के साथ काफी महिलाएं और पुरुष संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। घर मे पीटी गयी महिलाएं काफी दहशत में है। 

    जीतलाल की माता रती देवी कुछ बोल ही नही पा रही है। आरक्षी भाई जीतलाल घर आ रहे है जिसके बाद तहरीर थाने पर दी जाएगी। शिवगढ एस ओ ज्ञानेश दुबे ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्यवायी की जा रही है। घटना के बाद पुलिस सक्रियता बढा दी गयी है।