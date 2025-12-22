पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा- सुल्तानपुर में ट्रक में घुसी कार, तीन लोगों की मौत, छह गंभीर

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र समेत तीन की मौत हो गई और छह गंभीर रूप से घायल हैं। घटना जयसिंहपुर के सेमरी के निकट सोमवार को तड़के हुई है।

यह दुर्घटना उस समय हुई जब लखनऊ से आजमगढ़ जा रही तेज रफ्तार कार पहले से खड़ी खराब ट्रक के पीछे जा घुसी।पुलिस के अनुसार, बिहार जा रही ट्रक का एक्सल टूट जाने से वह एक्सप्रेसवे पर खड़ा था। इसी के आधे घंटे बाद तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। उस समय घना कोहरा भी था।