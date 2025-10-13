लापरवाही पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह की कार्रवाई, दो उप निरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने प्रभारी निरीक्षक चांदा अशोक सिंह को मोतिगरपुर थाने का प्रभारी व बंधुआकला में तैनात रहे निरीक्षक अपराध दीपेंद्र विक्रम सिंह को चांदा थाने का प्रभारी बनाया है।

दो उप निरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

मोतिगरपुर थाने के दो उप निरीक्षक भरत सिंह व उप निरीक्षक संजय चौब, चार पुलिस कर्मियों, आरक्षी आनंद सिंह, श्रीकांत, अजीम अहमद, मनीष लाइन हाजिर कर दिया है। इन पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है।