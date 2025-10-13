Language
    लापरवाही पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह की कार्रवाई, दो उप निरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:48 AM (IST)

    सुलतानपुर में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने चांदा के प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह को मोतिगरपुर और दीपेंद्र विक्रम सिंह को चांदा थाने का प्रभारी बनाया। मोतिगरपुर थाने के दो उप निरीक्षकों और चार पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से की गई है।

    एसपी कुंवर अनुपम सिंह।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने प्रभारी निरीक्षक चांदा अशोक सिंह को मोतिगरपुर थाने का प्रभारी व बंधुआकला में तैनात रहे निरीक्षक अपराध दीपेंद्र विक्रम सिंह को चांदा थाने का प्रभारी बनाया है।

     

    दो उप निरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

     

     

    मोतिगरपुर थाने के दो उप निरीक्षक भरत सिंह व उप निरीक्षक संजय चौब, चार पुलिस कर्मियों, आरक्षी आनंद सिंह, श्रीकांत, अजीम अहमद, मनीष लाइन हाजिर कर दिया है। इन पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है।

