सुल्तानपुर के दिलावलपुर गांव में एक बेटे ने जमीन के लिए मां की मृत्यु से पहले ही फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और जमीन अपने नाम करा ली। तहसीलदार ने वरासत निरस्त कर दी है। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। दिलावलपुर गांव में बेटे ने दो बीघा जमीन के लिए मां का मृत्यु प्रमाण पत्र मौत से पहले बनवा लिया। धोखाधड़ी कर भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। सच्चाई पता चली तो तहसीलदार ने वरासत निरस्त कर दी। वहीं, पीड़ित के पत्र पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

हीरालाल ने अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में कहा कि उनकी मां कर्मा देवी की मृत्यु 26 नवंबर 2023 को हुई थी। भाई अच्छे लाल ने पुत्र जितेंद्र सिंह व गांव के सुखजीत के साथ मिलकर मां का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16 नवंबर 2023 को बनवा लिया। इसी के आधार पर दो बीघा जमीन अपने नाम वरासत करा ली।