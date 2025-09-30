Language
    बेटे ने मौत से पहले ही बनवा लिया मां का मृत्यु प्रमाण पत्र, दो बीघा जमीन की करा ली वरासत; फ‍िर...

    By surya pratap singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    सुल्तानपुर के दिलावलपुर गांव में एक बेटे ने जमीन के लिए मां की मृत्यु से पहले ही फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और जमीन अपने नाम करा ली। तहसीलदार ने वरासत निरस्त कर दी है। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बेटे ने मौत से पहले ही बनवा लिया मां का मृत्यु प्रमाण पत्र।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। दिलावलपुर गांव में बेटे ने दो बीघा जमीन के लिए मां का मृत्यु प्रमाण पत्र मौत से पहले बनवा लिया। धोखाधड़ी कर भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। सच्चाई पता चली तो तहसीलदार ने वरासत निरस्त कर दी। वहीं, पीड़ित के पत्र पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

    हीरालाल ने अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में कहा कि उनकी मां कर्मा देवी की मृत्यु 26 नवंबर 2023 को हुई थी। भाई अच्छे लाल ने पुत्र जितेंद्र सिंह व गांव के सुखजीत के साथ मिलकर मां का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16 नवंबर 2023 को बनवा लिया। इसी के आधार पर दो बीघा जमीन अपने नाम वरासत करा ली।

    खतौनी में नाम दर्ज होने पर इसकी जानकारी हुई तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नवनीत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपितों अच्छे लाल, जितेंद्र सिंह पासी और सुखजीत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर शिवगढ़ पुलिस को विवेचना करने का आदेश दिया है। एसओ ज्ञानेश दुबे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

