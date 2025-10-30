UP Bijli Bill: स्मार्ट मीटर लगने के बाद आ गया इतना बिल, देखकर उपभोक्ता के उड़े होश

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। उपभोक्ताओं की बिल संबंधी समस्या के निदान और अन्य सहूलियतों के लिए बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये मीटर सुविधा के बजाय संकट का कारण बन गए हैं। स्मार्ट मीटर से दोगुणा से अधिक बिल आ रहे हैं। अगस्त माह से अब तक एक हजार से अधिक ग्राहकों ने अधिक बिल आने की शिकायत दर्ज कराई है।

13866 मीटर हो चुके हैं प्रीपेड

जिले में अब तक 28570 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, इनमें 13866 प्रीपेड हो चुके हैं। प्रीपेड हुए मीटर वालों उपभोक्ताओं के यहां बकाया माइनेस में दिखाकर कनेक्शन काटने का संदेश आ रहा है। ग्राहकों का कहना है कि मीटर की रीडिंग तेज चल रही है, जिससे कई गुणा अधिक बिल आ रहा है।



पोलरिस कंपनी को मिला है टेंडर

पोलरिस कंपनी जयपुर राजस्थान को स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर मिला है। सुलतानपुर प्रथम, द्वितीय, लंभुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर डिवीजन के चार लाख 35 हजार से अधिक ग्राहकों के घरों और प्रतिष्ठानों में मीटर लगाया जाना है। यह कंपनी सरयू स्मार्ट मीटरिंग कंपनी से निर्माण कार्य करा रही है।



मुख्यालय से प्रीपेड होते मीटर

अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड आरएस वर्मा ने बताया कि घरों और प्रतिष्ठानों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पावर कारपोरेशन से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं से प्रीपेड किए जा रहे हैं। यहां से मीटरों की निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि ज्यादा बिल आने की शिकायत आने पर चेक मीटर लगाकर समस्या का निदान कराया जाता है।