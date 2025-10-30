Language
    UP Bijli Bill: स्मार्ट मीटर लगने के बाद आ गया इतना बिल, देखकर उपभोक्ता के उड़े होश

    By Surya Pratap Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    सुलतानपुर में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। लोगों का कहना है कि बिल दोगुने से भी ज्यादा आ रहा है। कई उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। विभाग का कहना है कि शिकायतों का निवारण किया जा रहा है, पर उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हो रही है।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। उपभोक्ताओं की बिल संबंधी समस्या के निदान और अन्य सहूलियतों के लिए बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये मीटर सुविधा के बजाय संकट का कारण बन गए हैं। स्मार्ट मीटर से दोगुणा से अधिक बिल आ रहे हैं। अगस्त माह से अब तक एक हजार से अधिक ग्राहकों ने अधिक बिल आने की शिकायत दर्ज कराई है।

    • केस एक: निजामपट्टी निवासी पूनम पटवा ने एक किलोवाट का कनेक्शन लिया है। बीते मार्च में उनके यहां स्मार्ट मीटर लगाया गया। तीन माह तक बिल नहीं आया। जून माह में उनका 47 हजार का बिल आ गया। लोड के हिसाब से कई गुणा अधिक बिल आने से वह परेशान हैं। अब तक उनकी समस्या का निदान नही हो सका है।
    • केस दो: चुनहा निवासी चंदा देवी ने भी एक किलोवाट का कनेक्शन लिया है। उनके बेटे भोले ने बताया कि इससे अच्छा पहले वाला ही मीटर था। पहले उनका बिल ढाई सौ से तीन सौ रुपये आता था, अब प्रतिमाह छह सौ से अधिक का बिल आ रहा है।
    • केस तीन: निराला नगर निवासी अनुपम द्विवेदी ने बताया कि पहले उनका बिल छह सौ रुपये आता था, अब एक हजार से अधिक आ रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर से गलत बिल आने की आनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। पर कोई बिजली मैकेनिक घर पर नहीं आया और फर्जी तरीके से समस्या का समाधान आनलाइन ही कर दिया।
    • केस चार: लालडिग्गी निवासी लक्ष्मण स्वरूप श्रीवास्तव ने बताया कि 11 सितंबर को स्मार्ट मीटर लगाया गया। अब उनका बिल 31771 रुपये बिल आया है। बिल आते ही वह चौक गए। वह अब अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं।

    इनकी शिकायत के निस्तारण का दावा कर रहा विभाग

    बिजली विभाग के परीक्षण खंड का दावा है कि दरियापुर निवासी प्रदीप तिवारी, खैराबाद निवासी अमर बहादुर लाल,कांशीराम कालोनी दिवासी संजीव और कुंती देवी ने स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आने की शिकायत दर्ज कराई थी। अक्टूबर माह में चेक मीटर लगाकर उनकी समस्या का निदान कराया गया है।

    13866 मीटर हो चुके हैं प्रीपेड
    जिले में अब तक 28570 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, इनमें 13866 प्रीपेड हो चुके हैं। प्रीपेड हुए मीटर वालों उपभोक्ताओं के यहां बकाया माइनेस में दिखाकर कनेक्शन काटने का संदेश आ रहा है। ग्राहकों का कहना है कि मीटर की रीडिंग तेज चल रही है, जिससे कई गुणा अधिक बिल आ रहा है।

    पोलरिस कंपनी को मिला है टेंडर
    पोलरिस कंपनी जयपुर राजस्थान को स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर मिला है। सुलतानपुर प्रथम, द्वितीय, लंभुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर डिवीजन के चार लाख 35 हजार से अधिक ग्राहकों के घरों और प्रतिष्ठानों में मीटर लगाया जाना है। यह कंपनी सरयू स्मार्ट मीटरिंग कंपनी से निर्माण कार्य करा रही है।

    मुख्यालय से प्रीपेड होते मीटर
    अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड आरएस वर्मा ने बताया कि घरों और प्रतिष्ठानों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पावर कारपोरेशन से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं से प्रीपेड किए जा रहे हैं। यहां से मीटरों की निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि ज्यादा बिल आने की शिकायत आने पर चेक मीटर लगाकर समस्या का निदान कराया जाता है।