SIR in UP: एसआईआर में बेहतर प्रदर्शन पर चार BLO को मिला प्रशस्ति पत्र, लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी
उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चार बीएलओ को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्यों की सराहना की गई। वहीं, लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को चेतावनी दी गई है कि वे अपने कार्यों में सुधार करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एसआईआर (विशेण गहन पुनरीक्षण) अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले चार बीएलओ को मंगलवार को प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं दो बीएलओ के दायित्व में लापरवाही बरतने पर दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी की गई है। शहर में 23 मतदेय स्थलों पर गणना प्रपत्र भरवाने व जमा कराने के लिए शिविर लगाया गया।
प्रशस्ति पत्र पाने वालों में कादीपुर विधान सभा में बीएलओ के रूप में काम कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा सिंह, शिक्षा मित्र आभा, लंभुआ विधान सभा में कार्य कर रहीं पंचायत सहायक संध्या व रोजगार सहायक कन्हईराम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इन सभी ने क्रमश: 92 प्रतिशत, 89 प्रतिशत, 90 प्रतिशत व 85 प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा करने का कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड कर दिया है।
अपना व पिता का नाम भरकर ऑनलाइन देख सकते हैं सूची
अब आनलाइन मतदाता सूची देखना अब आसान हो गया है। इसके लिए बूथ संख्या मतदाता क्रमांक, विधान सभा आदि विवरण voters.eci.gob.in पर अंकित नहीं करने होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने बेवसाइट को अपडेट किया है।
अब कोई भी मतदाता अपना व पिता का नाम भरकर निर्वाचन नामावली में अपना विवरण पा सकता है। उसे अपलोड कर वह आन लाइन गणना प्रपत्र भी भर सकता है या बीएलओ को भी वांछित जानकारी दे सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल ने कहा कि एसआईआर में अच्छे कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा।उन्होंने मतदाताओं से अपील किया है कि वे अपने गणना प्रपत्र भरकर समय से बीएलओ को दे दें, जिससे सूची में उनका नाम रहे।
