SIR in UP: एसआईआर में बेहतर प्रदर्शन पर चार BLO को मिला प्रशस्ति पत्र, लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एसआईआर (विशेण गहन पुनरीक्षण) अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले चार बीएलओ को मंगलवार को प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं दो बीएलओ के दायित्व में लापरवाही बरतने पर दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी की गई है। शहर में 23 मतदेय स्थलों पर गणना प्रपत्र भरवाने व जमा कराने के लिए शिविर लगाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशस्ति पत्र पाने वालों में कादीपुर विधान सभा में बीएलओ के रूप में काम कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा सिंह, शिक्षा मित्र आभा, लंभुआ विधान सभा में कार्य कर रहीं पंचायत सहायक संध्या व रोजगार सहायक कन्हईराम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इन सभी ने क्रमश: 92 प्रतिशत, 89 प्रतिशत, 90 प्रतिशत व 85 प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा करने का कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड कर दिया है। अपना व पिता का नाम भरकर ऑनलाइन देख सकते हैं सूची अब आनलाइन मतदाता सूची देखना अब आसान हो गया है। इसके लिए बूथ संख्या मतदाता क्रमांक, विधान सभा आदि विवरण voters.eci.gob.in पर अंकित नहीं करने होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने बेवसाइट को अपडेट किया है।