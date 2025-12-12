SIR in UP: यूपी में 15 दिन बढ़ाई गई SIR फॉर्म भरने की डेट, अब इस दिन प्रकाशित होगी मतदाता सूची

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)अभियान की पूर्व घोषित तिथियों में भारत निर्वाचन आयोग ने परिवर्तन किया है। इन तिथियों को 15 दिन आगे खिसका दिया गया है। 11 दिसंबर गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी। अब यह 26 दिसंबर तक भरा व जमा किया जा सकेगा।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एसआईआर के प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने व शुद्ध मतदाता सूची बनाने के लिए निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह का समय और बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिससे मृतक, अनुपस्थित, विस्थापित (शिफ्टेड) व डुप्लीकेट मतदाताओं का पुन: सत्यापन कराया जा सके।

31 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसी दिन से दावों व आपत्तियों को भी स्वीकार किया जाएगा। इस दौरान जिन मतदाताओं को नाम सूची में नहीं होगा वह उसमें जोड़ने के लिए दावा कर सकते हैं। उन्हें फार्म छह भरना पड़ेगा। वह नागरिक भी फार्म भरेंगे जो 18 वर्ष पूरा कर लिए हैं, जिन्हें के नाम व पते आदि में कोई त्रुटि होगी, वह भी संशोधन के लिए फार्म भरेंगे।

30 जनवरी तक फार्म छह, सात व आठ भरा जाएगा। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक जिन मतदाताओं को नोटिस जारी होगी उन पर भी निर्णय लिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि बढ़े कार्यक्रम में अब 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

15 लाख 23 हजार 377 गणना प्रपत्र जमा उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अब तक 18 लाख 789 मतदाताओं में से 15 लाख 23 हजार 377 का गणना प्रपत्र जमा हो गया है। जिन लोगों का नहीं जमा हो सका है उनके बारे में पता लगाने के लिए बीएलओ व बीएलए की बैठक कराई जा रही है। गुरुवार को सुलतानपुर व इसौली विधान सभा में बैठक हुई।