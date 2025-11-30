Language
    SIR Date Extend: अब 11 दिसंबर तक भरा जाएगा गणना फॉर्म, इस दिन प्रकाशित होगी मतदाता सूची

    By Ajay Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की तिथि बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 11 दिसंबर है, और मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। आयोग ने मतदाताओं को अधिक समय देने के लिए यह निर्णय लिया है।

    अब 11 दिसंबर तक भरा जाएगा गणना प्रपत्र।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। मतदाताओं के लिए अच्छी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआइआर(विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के समय सारिणी में बदलाव किया है। गणना प्रपत्र को भरने व जमा करने की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 12 से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट यानि पांडुलिपि तैयार की जाएगी।

    16 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उसी दिन से जो भारतीय नागरिक मतदाता नहीं बन पाए रहेंगे उनका नाम नामावली सूची में जोड़ने के लिए दावे स्वीकार किए जाएंगे। वह फॉर्म छह भरकर जमा करेंगे। प्रकाशित सूची को लेकर लोगों की आपत्तियां भी ली जाएंगी।

    यह कार्य 15 जनवरी तक चलेगा। 16 दिसंबर से ही सात फरवरी तक गणना प्रपत्र के संदर्भ में जारी नोटिस की सुनवाई, सत्यापन आदि भी कार्य हाेंगे। लोगाें के दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 14 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि एसआइआर के समय-सारिणी में भारत निर्वाचन आयोग ने परिवर्तन किया है। परिवर्तित कार्यक्रम जारी हो गया है। गणना प्रपत्र भरने के साथ निर्धारित अन्य कार्यक्रम बदल गए हैं। गणना प्रपत्र 11 दिसंबर तक भरा व जमा किया जाएगा।

    65 प्रतिशत गणना प्रपत्र हुआ ऑनलाइन

    रविवार को दो बजे तक 65 प्रतिशत गणना प्रपत्र ऑनलाइन हो गया। जनपद में 18 लाख 43 हजार से अधिक मतदाता हैं। देर रात तक बीएलओ ऐप पर गणना प्रपत्र अपलोड करने व उनकी मैच करने का कार्य कार्मिक कर रहे हैं।

    रविवार को बूथों पर गणना प्रपत्र को भरने व जमा करने का काम होता रहा। शहर में केश कुमार राजकीय बालिका विद्यालय, जीआईसी, रामलीला मैदान, मधुसूदन विद्यालय में बीएलओ द्वारा फार्म भरवाया गया। केश कुमारी में 450 प्रपत्र भरे गए।