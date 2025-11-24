SIR in UP: 220 बीएलओ का मानदेय और तीन शिक्षकों का रोका वेतन, शिक्षामित्र की संविदा समाप्त
उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने वाले 220 बीएलओ का मानदेय रोका गया। तीन शिक्षकों का वेतन भी काटा गया, क्योंकि वे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एक शिक्षामित्र की संविदा समाप्त कर दी गई। यह कार्रवाई कार्य में लापरवाही और अनियमितताओं के कारण हुई।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एसआईआर ( विशेष गहन पुनरीक्षण) में लापरवाही नजर आने पर 220 बीएलओ का मानदेय व तीन शिक्षकों को वेतन रोक दिया गया है। उन्हें कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव शुक्ल की तरफ से कार्य में किसी प्रकार का सुधार न होने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। वहीं बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे एक शिक्षा मित्र की संविदा समाप्त कर दी गई है।
मानदेय रोके जाने वाले बीएलओ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता- 110, शिक्षामित्र- 25, आशा- 48, पंचायत सहायक- 17 व रोजगार सेवक 20 हैं। विधान सभाओं में इसौली में शिथिलता अधिक पाई जा रही है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के अतिरिक्त जिन विभागों के कार्मिक बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसके जिला स्तरीय अधिकारी भी निगरानी में लगे हैं।
18 लाख 43 हजार 789 मतदाताओं में से 99 प्रतिशत को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा देने के जानकारी दी जा रही है। उन्हें एकत्र कर उनका डाटा बीएलओ ऐप पर अपलोड किये जाने का काम चल रहा है।
चार दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरवाकर, उन्हें एकत्र कर उनका विवरण आनलाइन अपलोड किए जाने की अवधि बीएलओ के लिए निर्धारित की गई है।
शहर में लगाया जा रहा शिविर
गणना प्रपत्र भरवाए जाने के लिए शहर के मतदान केंद्रों पर शिविर लगाया जा रहा है। बीएलए की उपस्थिति में बीएलओ शिविर के माध्यम से मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने सोमवार को संत तुलसीदास जूनियर हाईस्कूल में लगे शिविर का निरीक्षण किया।
बूथ 252 से 58 तक 700 फार्म भरवाए गए। यह जानकारी सभासद दिनेश चौरसिया ने दी। एसडीएम ने बताया कि मंगलवार से सभी 23 केंद्रों पर शिविर लगाया जाएगा।
शिक्षामित्र की संविदा समाप्त
बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की ड्यूटी पर तैनात कुड़वार के प्राथमिक विद्यालय बहलोलपुर के शिक्षामित्र धीरेंद्र त्रिपाठी की संविदा समाप्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि एसआईआर में सौंपे गए दायित्वों के प्रति जान-बूझकर लापरवाही का आरोप पुष्ट पाया गया है। उनका यह कृत्य हठधर्मिता, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना श्रेणी में है।
तीन शिक्षकों का रोका वेतन
बीएलओ की ड्यूटी पर लगाए गए तीन सहायक अध्यापकों के खंड शिक्षा अधिकारी कुड़वार के कार्यालय पर उपस्थित न होने के कारण वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध कर दिया गया है।
बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने इन्हें सौंपे गए दायित्वों को ससमय पूरा करने की चेतावनी दी। इनमें प्रावि बड़ई का पुरवा की अर्चना गुप्ता, प्रावि मझारी पश्चिम के ओमकार तथा कंपोजिट विद्यालय कुड़वार के सहायक अध्यापक मान सिंह यादव शामिल हैं।
एक दिन का मानदेय अवरुद्ध
बीएसए ने दूबेपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिकना में कार्यरत अनुदेशिका ज्योति राव का एक दिन का मानदेय अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।
चेतावनी दी है कि अगर एसआईआर में दिए गए दायित्वों का ससमय निर्वहन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अनुदेशिका पर स्वयं बीएलओ की ड्यूटी से मुक्त करने का अनुराेध करते हुए दायित्वों में शिथिलता बरतने का आरोप है।
