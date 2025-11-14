धान खरीद की धीमी रफ्तार पर SDM हुए नाराज, निरीक्षण कर कर्मचारियों के दी सख्त चेतावनी
सुलतानपुर में धान खरीद की धीमी गति पर एसडीएम नाराज हुए। उन्होंने क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को तेजी लाने की चेतावनी दी। एसडीएम ने किसानों को धान बेचने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।
संवाद सूत्र, अखंडनगर (सुलतानपुर)। खानपुर पिलाई ग्रामसभा स्थित अखंडनगर द्वितीय धान क्रय केंद्र पर शुक्रवार को उपजिलाधिकारी उत्तम कुमार तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र पर खरीद की गति अत्यंत धीमी पाई गई, जिस पर एसडीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। केंद्र का संचालन मार्केटिंग इंस्पेक्टर अजय कुमार कर रहे हैं।
निरीक्षण में पता चला कि निर्धारित क्षमता 2500 एमटी के सापेक्ष अब तक किसानों मिठाई लाल (हार्थुआ), आजाद शेख (सहतपुर), सभापति (बनगवाडीह) तथा राजेश मिश्रा से केवल 120 क्विंटल धान की ही खरीद हो सकी है। इस पर एसडीएम ने कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि शासन की प्राथमिकता वाले धान क्रय कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रजिस्टर, तोल प्रक्रिया, स्टॉक प्रविष्टि एवं किसान पंजीकरण की स्थिति की जांच करते हुए उन्होंने कहा कि खरीद में सुस्ती किसानों के हितों के प्रतिकूल है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित किसानों सुरेंद्र तिवारी, राम अनुज, बलवंत आदि ने भी खरीद की धीमी गति की शिकायत रखी।
एसडीएम तिवारी ने आश्वस्त किया कि किसी किसान को अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी तथा सभी केंद्रों पर पारदर्शी और तेज कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
उन्होंने किसानों को उर्वरक एवं बीज उपलब्धता की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में खाद पर्याप्त है, इसलिए अनावश्यक संग्रह न करें। साथ ही उन्होंने चेताया कि पराली जलाना दंडनीय है, इसलिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। एसडीएम ने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराने की सलाह दी।
